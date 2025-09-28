Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp penserà all’estremo gesto dopo essere caduto nella trappola di Nezir. Con Bahar, Piril e i bambini nelle mani del nemico, l’uomo crederà che solo la sua morte possa salvarli dalla vendetta.

Sarp gravemente ferito dopo l’incidente d’auto

Sarp riuscirà a sopravvivere al terribile incidente d’auto. Nonostante le gravi ferite a una gamba, troverà la forza di uscire dal veicolo e di camminare fino alla casa-rifugio, convinto di poter riabbracciare Bahar e i suoi figli. Ma ad attenderlo non ci saranno cure né sorrisi: soltanto il silenzio e le peggiori notizie.

L’abitazione risulterà vuota e, man mano che i minuti passeranno, la sua preoccupazione si trasformerà in disperazione.

La casa-rifugio vuota e il biglietto minaccioso di Nezir

Nel salone, Sarp troverà un biglietto lasciato da Nezir. In quelle righe il suo nemico gli rivelerà l’incubo in corso: Bahar, Nisan e Doruk sono stati portati via. Per salvarli, l’uomo dovrà affrontare proprio colui che da sempre vuole la sua morte. Sarà il momento più temuto, quello che Sarp ha cercato di evitare in ogni modo. Eppure, nonostante le ferite, sceglierà di consegnarsi a Nezir, pronto anche a morire pur di proteggere le persone che ama.

Bahar, Nisan, Doruk e Piril nelle mani del nemico

Il piano di Nezir, però, non si fermerà lì.

Dopo aver colpito al cuore Sarp sottraendogli Bahar e i bambini, farà rapire anche Piril e i suoi gemelli, proprio mentre lei cercherà di raggiungerlo. Così tutti i suoi affetti più cari finiranno nelle mani del suo nemico.

Il roseto di Nezir e la vendetta contro Sarp

Nezir farà condurre Sarp nel suo roseto, il luogo simbolo della sua vendetta. Sembrerà tutto pronto per l’esecuzione: estrarrà la pistola comprata appositamente per uccidere il “carnefice” di suo figlio e la punterà alla sua testa. Bahar, dalla stanza in cui sarà rinchiusa, osserverà la scena col terrore negli occhi.

Le nuove minacce di Nezir e lo sconforto di Sarp

Eppure, all’ultimo istante, Nezir sorprenderà tutti: abbasserà l’arma e annuncerà a Sarp di avere in serbo qualcosa di peggiore della morte.

“Supplicherai che ti uccida”, lo minaccerà, deciso a trascinarlo al limite. Non ucciderà le donne, preciserà, ma sui bambini non ha mai fatto promesse. Parole che getteranno Sarp nello sconforto, ossessionato dall’idea che Bahar, Piril o i piccoli possano pagare per colpe che non hanno.

Sarp pensa al suicidio per salvare la sua famiglia

In una stanza accanto a Munir, Sarp penserà all’estrema soluzione: togliersi la vita. Crederà che solo così Nezir non avrebbe più alcun motivo per vendicarsi e che le persone che ama sarebbero finalmente libere. Ma il crudele gioco del suo nemico è appena iniziato, e il destino di tutti resterà appeso a un filo.