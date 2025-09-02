Nella serie turca La forza di una donna, le anticipazioni svelano che è stata Sirin a ingannare Sarp facendogli credere che Bahar e i figli fossero morti. La bugia risale a poco dopo la presunta morte dell’uomo, quando Sirin aprì la porta a Munir e lo informò con false notizie.

La salute di Bahar peggiora rapidamente

La corsa contro il tempo di Bahar raggiungerà il suo momento più drammatico. La donna avrà bisogno di un trapianto urgente e le forze inizieranno a venir meno. Dopo aver accompagnato i figli a scuola, non riuscirà quasi più nemmeno a salire le scale fino al suo appartamento.

In preda alla debolezza, si trascinerà fino alla porta di Ceyda per chiedere aiuto, ma non troverà né lei né Yeliz: entrambe saranno al bazar insieme ad Arif, intente a vendere camicie per raccogliere qualche soldo, senza aver detto nulla a Bahar per non preoccuparla.

In quella solitudine totale, la protagonista sentirà che la vita le sta sfuggendo di mano. Non avrà nemmeno la forza di andare a riprendere i bambini a scuola e la situazione diventerà allarmante.

La scoperta del denaro e lo scontro tra Enver e Sirin

Mentre la salute di Bahar peggiorerà, altrove una rivelazione rischierà di far esplodere nuove tensioni in famiglia. Sarà inevitabile che prima o poi qualcuno trovi la busta di denaro con cui Suat ha ricompensato Sirin per la sua collaborazione.

A imbattersi per caso nel denaro sarà Enver, che non tarderà a chiedere spiegazioni alla figlia.

Sirin, fedele alla sua indole, mentirà ancora una volta. Non potrà confessare di aver ricevuto quei soldi tradendo il padre quando si incontrerà con Sarp. Ma Enver conosce bene le menzogne di Sirin e la tensione tra i due crescerà fino a sfociare in una lite violenta. Quella lite diventerà la scintilla che spingerà Sirin a prendere una decisione drastica. La ragazza coglierà l’occasione per lasciare casa, ignara che Bahar verserà in condizioni gravissime e che proprio lei sarà l’unica donatrice compatibile per il trapianto. La sua fuga cancellerà così l’ultima speranza della sorella.

La fuga di Sirin e la nuova alleanza con Suat

Dopo essere scappata, Sirin si rifugerà dal suo nuovo alleato Suat, cercando protezione. Negli uffici dell’uomo incontrerà Munir e, con sorpresa, gli racconterà di un loro incontro passato. Non si sono conosciuti durante il recente rapimento, ma molto tempo prima, subito dopo la presunta morte di Sarp. Munir si era presentato a casa di Bahar per avere notizie, ma ad aprirgli la porta era stata Sirin. Era stata lei, con una bugia destinata a cambiare tutto, a dirgli che Bahar e i piccoli Nisan e Doruk erano morti. Una menzogna dalle conseguenze devastanti, che continuerà a condizionare le vite di tutti.