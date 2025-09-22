Arif verrà arrestato e finirà in carcere per l'omicidio di Yeliz nelle prossime puntate de La forza di una donna. Le anticipazioni rivelano che la polizia troverà l'arma con cui è stata colpita Yeliz nella caffetteria di Arif. L'uomo dovrà rispondere del grave reato pur essendo innocente e con lui sarà ammanettato anche Yusuf. Hatice e Enver proveranno a parlare con la polizia per appoggiare il loro amico, ma le loro dichiarazioni non serviranno a niente.

L'agguato a Sarp e la morte di Yeliz

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano Sarp rapirà Bahar e i bambini per metterli al sicuro da Nezir.

L'uomo riuscirà a portare via moglie e figli e fuggirà dall'agguato teso dai nemici, ma ad avere la peggio sarà Yeliz. Quest'ultima perderà la vita e questo getterà nel più totale sconforto Ceyda, Arif, Hatice ed Enver. Bahar non saprà subito della perdita della sua amica, perché sarà costretta a seguire Sarp in uno chalet nascosto.

Quando la donna verrà a sapere della morte di Yeliz andrà su tutte le furie e incolperà Sarp: "Vorrei che fossi morto tu", dirà. Bahar chiederà ad Arif di andare a prenderla per accompagnarla al cimitero a piangere sulla tomba della sua migliore amica. Saranno giorni molto difficili per tutti e riprendere la vita di tutti i giorni al quartiere sarà complicato soprattutto per Ceyda.

Arif e Hatice non la lasceranno mai sola, ma non potranno mai colmare il vuoto che lascerà Yeliz nella sua vita.

Bahar non vorrà più stare con Sarp e tenterà la fuga con Arif, ma lui la bloccherà prendendo in braccio Doruk e minacciando di non farle più vedere i suoi bambini. Bahar sarà costretta a restare allo chalet e Arif tornerà al quartiere, sconfitto e amareggiato. L'uomo dovrà gestire anche il difficile rapporto con suo padre, soprattutto quando scoprirà che la sera dell'agguato Yusuf ha finto un infarto per lasciare campo libero agli uomini di Nezir.

Enver e Hatice proveranno a far scagionare Arif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif sarà costretto a restare al quartiere in attesa che Bahar trovi un modo per scappare da Sarp.

Qualcosa di inaspettato, però, sconvolgerà la vita del barista. La polizia, infatti, busserà alla sua porta e chiederà di perquisire la sua caffetteria. Arif sarà ammanettato e arrestato insieme a suo padre perché l'arma che ha tolto la vita a Yeliz verrà trovata nel suo locale. L'accusa a carico di Arif sarà gravissima e per l'omicidio della donna sia lui che suo padre resteranno in carcere. Ceyda, Hatice e Enver si recheranno al commissariato per garantire sull'onestà di Arif, ma questo non sarà sufficiente per farlo rilasciare. Ad occuparsi del suo caso sarà l'avvocato Kismet che si scoprirà essere sua sorella, la figlia illegittima di Yusuf.

Arif e Bahar sognano un futuro insieme

Nelle puntate in onda in Italia, Arif ha sconfitto la sua timidezza e ha chiesto a Bahar di sposarlo, donandole l'anello che apparteneva a sua madre.

Per la donna è stata una grande emozione e ha accettato subito la proposta, ma Bahar è ancora all'oscuro di molte cose. Innanzitutto, Nisan e Doruk non sanno di questo progetto e Bahar teme che non la prenderanno bene. Inoltre, La protagonista non sa ancora che Sarp è vivo e questo preoccupa molto Arif. Quest'ultimo, infatti, teme che dopo il ritorno di suo marito Bahar possa lasciarlo per ricomporre la famiglia che aveva prima con lui.