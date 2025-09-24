Yusuf ha una figlia illegittima: Arif conoscerà sua sorella Kismet nelle prossime puntate de La forza di una donna, quando andrà in carcere e lei diventerà il suo avvocato.

Le anticipazioni rivelano che Arif e Yusuf saranno arrestati ingiustamente per l'omicidio di Yeliz. Ad occuparsi del caso sarà Kismet, una donna decisa e in gamba che, dopo aver rivelato le sue origini ad Arif, gli chiederà di non dire nulla del loro legame a Yusuf.

L'arresto di Arif e Yusuf: in carcere da innocenti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, presto, emergerà che Yusuf ha un passato segreto.

Tutto avrà inizio quando Arif sarà arrestato con suo padre per l'omicidio di Yeliz. L'uomo si dichiarerà innocente, ma le sue parole serviranno a poco: la polizia, infatti, troverà l'arma del delitto proprio nella sua caffetteria. Sarà chiaro a tutti che Arif è stato incastrato, ma dimostrarlo sarà molto difficile. L'uomo dovrà rassegnarsi a passare un periodo in carcere, sperando di trovare un avvocato in gamba che possa far scagionare lui e suo padre. Enver procurerà un legale ad Arif, ma purtroppo non riuscirà ad evitare il carcere al suo cliente. A quel punto, Arif incontrerà l'avvocato nominato dallo Stato, visto che non potrà permettersi niente di meglio. Ad occuparsi del complicato caso sarà Kismet e il primo incontro con Arif sarà davvero sorprendente.

La signora Kismet si presenterà al suo cliente e gli chiederà di fidarsi di lei, invitandolo a raccontare nei dettagli tutto quello che è successo la notte in cui Yeliz ha perso la vita. Arif abbasserà lo sguardo e spiegherà a Kismet che non può raccontarle tutto, perché teme per la vita dei suoi cari.

Kismet e Arif: fratello e sorella uniti da un segreto

Nelle prossime puntate, Arif ricorderà bene la sua promessa a Bahar, quando le aveva assicurato che nessuno avrebbe saputo della finta morte di Sarp e del suo rapimento. Kismet insisterà e vedendo che l'uomo non vuole collaborare gli dirà tutto di sua iniziativa: "Sarp è vivo", spiegherà, "Bahar non si vede dalla notte dell'omicidio". La donna dimostrerà di conoscere bene la situazione di Arif e lui sospetterà che sia della squadra di Nezir: per questo si alzerà per andare via.

Kismet riuscirà a trattenere Arif rivelandogli chi è davvero: la sorella che non ha mai conosciuto. L'avvocato spiegherà ad Arif di essere la figlia illegittima di Yusuf, ma gli chiederà di non parlarne con suo padre per nessun motivo. Kismet e Arif stringeranno un patto: lei non parlerà dei suoi segreti e lui non rivelerà chi è davvero. L'uomo stenterà a credere di avere una sorella, perché aveva sempre sospettato di un altro figlio di Yusuf, ma pensava che fosse maschio. Arif, infatti, ricorderà che molti anni fa, quando era ancora un bambino, era diffusa la voce che avesse un fratello.

Il difficile rapporto di Arif e Yusuf

Nelle puntate in onda in Italia, Arif vive da solo con Yusuf dopo la morte della sua cara madre.

Quest'ultima aveva vissuto un matrimonio infelice a causa dei continui tradimenti di suo marito. Yusuf non ha mai avuto un ottimo rapporto neanche con Arif che lo ha sempre accusato di aver fatto soffrire sua madre. Ultimamente tra padre e figlio ci sono diverse discussioni a causa di Bahar. Yusuf ha fatto notare più volte ad Arif che Bahar non è la donna giusta per lei, perché ha già dei figli e certamente lo sta sfruttando. L'uomo è sempre andato avanti senza farsi condizionare dal padre, tanto che Arif ha fatto la proposta di nozze a Bahar donandole l'anello di sua madre. Quando sono iniziati i primi problemi e il matrimonio è saltato, Yusuf ha rinfacciato ad Arif di non aver ascoltato i suoi consigli.