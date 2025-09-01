Enver riceverà una telefonata in piena notte che lo farà tremare nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sarp ha rapito Bahar e i bambini", riferirà l'uomo a Sirin. Le anticipazioni rivelano che Sarp prenderà moglie e figli e fuggirà dagli uomini di Nezir, ma a farne le spese sarà Yeliz che perderà la vita nell'agguato. Nel frattempo, Enver correrà al palazzo per capire cosa sia successo.

Bahar e i bambini nel mirino di Nezir, ma solo per attirare Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp non vivrà al sicuro in quanto Nezir continuerà a dargli la caccia per vendicare la morte di suo figlio.

Tutti saranno in pericolo, perché Nezir non avrà intenzione di arrendersi. Suat provvederà a tenere Piril lontana da ogni rischio, facendola trasferire in una casa isolata, ma Sarp penserà anche a Bahar. L'uomo chiederà più volte a Munir di cercare una casa per la sua prima moglie e i suoi figli, senza curarsi della sua volontà. Quando tutto sarà pronto, Sarp invierà un messaggio tramite un telefono sicuro a Bahar, chiedendole di comunicare solo attraverso quel numero. "Presto verrà a prendere te e i bambini", dirà Sarp alla donna che rifiuterà categoricamente questa possibilità: "Con te non vengo da nessuna parte". Nel frattempo, Nezir capirà che il punto debole di Sarp sono Bahar e i bambini e per questo chiederà ai suoi uomini di rapire la donna con i suoi figli, raccomandando loro di non torcere un capello a nessuno.

L'unico scopo di Nezir sarà usare Bahar per attirare Sarp e vendicarsi di lui. Il piano, però, avrà dei risvolti drammatici ed inaspettati. La sera del rapimento, Bahar avrà la febbre e chiederà ad Hatice di passare la notte da lei per stare con i bambini ed evitare di contagiarli. La madre di Sirin, quindi, si troverà a casa di Bahar quando le vite di tutti saranno sconvolte.

La tragica fine di Yeliz

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp arriverà a casa di Bahar e scapperà con lei e i bambini. Nel frattempo, però, Yeliz perderà la vita perché proverà a fare resistenza con i rapitori e alla fine partirà un colpo di arma da fuoco. Bahar e Sarp saranno ormai lontani quando succederà la tragedia.

Enver riceverà la telefonata di Ceyda e correrà al quartiere. "Sarp ha rapito Bahar", dirà terrorizzato, "Ci sono uomini armati in casa". Sirin tremerà all'idea che possa essere successo qualcosa a sua madre, perché lei sapeva del piano di Nezir grazie a Suat. Enver uscirà di corsa e Sirin telefonerà subito al padre di Piril per avere notizie dell'agguato. "Qualcosa è andato storto", dirà l'uomo, "Sarp ha scoperto tutto e ha preso Bahar". Suat accuserà Sirin di aver informato suo cognato, ma ignorerà che a tradirlo è stato proprio Munir, il suo braccio destro.

Sarp ha chiuso defiintivamente con Suat

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp e Suat sono ai ferri corti. Il marito di Piril ha già litigato una volta con suo suocero, in quanto certo che gli stia nascondendo qualcosa.

L'uomo ha chiesto a sua madre di lasciare la villa di Suat e andare a vivere con lui. Sarp ha continuato a cercare la verità su Bahar e ha affrontato Enver, ma gli uomini di Suat sono arrivati nel bel mezzo dell'incontro scatenando il panico. A causa della paura, Enver ha avuto un infarto e adesso lotta tra la vita e la morte in ospedale. Sarp è corso da Suat e gli ha quasi tolto la vita. Si è fermato appena un attimo prima della tragedia, ma ha chiesto a Piril di scegliere tra lui e suo padre. La donna non ha avuto dubbi e ha seguito suo marito.