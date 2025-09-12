Sarp abbraccerà Doruk e Nisan in ospedale nella puntata de La forza di una donna di venerdì 19 settembre: sarà un momento emozionante.

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver parlato con Enver, Sarp avrà la certezza che Bahar e i bambini sono vivi e correrà da loro. L'incontro farà preoccupare Arif, mentre Yeliz non riuscirà a trattenere le lacrime di gioia. La magia durerà molto poco: presto Sarp dovrà lasciare di nuovo i suoi figli perché si aggirerà un uomo di nome Nezir nel parcheggio dell'ospedale.

Sarp continuerà a lottare con tutte le sue forze

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano l'arrivo di uno dei momenti più attesi. Dopo aver lottato tanto, Sarp riuscirà ad abbracciare i suoi bambini che credeva morti. Tutto avrà inizio quando Sarp passerà la notte davanti alla casa di Enver per capire la verità sulla sua famiglia. A impedirgli di bussare alla porta del sarto sarà Arif, con cui Sarp avrà uno scontro fisico. Il marito di Bahar, però, non si arrenderà e poco dopo tornerà alla porta di Enver, continuando a chiedere di aprirgli. Esasperato dalla stanchezza della notte in bianco, Sarp perderà i sensi ed Enver sarà costretto ad aprire e farlo entrare in casa per soccorrerlo.

In questa occasione, Sarp supplicherà il sarto di dirgli la verità e alla fine Enver cederà: "Bahar e i bambini sono vivi". Dopo questa conferma, l'uomo avrà un solo desiderio: correre dalla sua famiglia. Enver, tuttavia, fermerà Sarp e lo implorerà di non andare da Bahar perché è molto malata. Lui sembrerà comprendere le sue ragioni, ma non riuscirà a mantenere a lungo la sua promessa.

Il momento tanto atteso da Doruk e Nisan

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la salute di Bahar precipiterà improvvisamente. Arif sarà distrutto all'idea di poter perdere per sempre la donna che ama e che vuole sposare. In ospedale ci saranno anche Hatice, i bambini e Yeliz che appena sapranno della crisi di Bahar si precipiteranno da lei.

L'attesa di una notizia dei medici sarà snervante, ma l'arrivo di Sarp scuoterà gli animi di tutti. L'uomo comparirà in sala d'attesa e Nisan lo guarderà a lungo prima di avvicinarsi a lui. Camminerà lentamente per paura che sia ancora una volta un sogno, ma quando potrà stringere suo padre tra le sue braccia potrà lasciarsi andare a un pianto di felicità. "Figlia mia", dirà Sarp in lacrime alla bambina e presto anche Doruk si avvicinerà a loro. L'uomo stringerà a sé i due figli che credeva di aver perso per sempre e la scena farà piangere tutti. Yeliz scoppierà in lacrime e anche Ceyda e Hatice saranno molto emozionate. Arif guarderà tutto restando in disparte e temerà davvero di dover rinunciare a quella famiglia che credeva ormai parte della sua vita.

"Non è un sogno", continuerà a ripetere Sarp a Doruk, ma presto dovrà andare via lo stesso. Presto arriverà Munir, che avvertirà il marito di Bahar: un uomo di Nezir lo sta spiando dalla finestra. Sarp sarà costretto a separarsi ancora una volta dai suoi bambini, ma prometterà loro che tornerà presto.

La tragica scoperta di Sarp al cimitero

Nelle puntate precedenti, Sarp è andato al cimitero e ha scavato nelle tombe di Bahar e dei bambini. L'uomo ha fatto una scoperta sconvolgente: sotto la terra non c'erano i corpi di sua moglie e dei suoi figli, ma c'era quello di Julide. Sarp ha capito che c'era lo zampino di Suat ed è corso ad aggredirlo: "Bahar è viva e hai ucciso mia madre", gli ha urlato.

La rabbia di Sarp è stata incontrollabile, tanto che è mancato poco che togliesse la vita a suo suocero. Sirin ha sentito tutto ma non è intervenuta per paura di suo cognato. Suat, successivamente, ha spiegato alla ragazza che Sarp adesso sa che la sua famiglia è viva. L'uomo, tuttavia, ha assicurato a Sirin che Sarp non lascerà Piril per correre da loro.