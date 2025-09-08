Enver scoprirà che Sirin nasconde una busta di soldi nella puntata de La forza di una donna di domenica 14 settembre e sarà furioso con lei, che pur di non dirgli che si tratta del pagamento di Suat continuerà a mentirgli.

Le anticipazioni rivelano che Sirin, messa alle strette da Enver che pretenderà di sapere dove ha preso quei soldi, preferirà fare le valigie e andare via. La ragazza chiederà ospitalità a Suat che non le negherà il suo aiuto, visto che Sirin è una spia molto preziosa per lui.

Suat invierà altri soldi a Sirin per ringraziarla

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Suat sarà molto riconoscente nei confronti di Sirin.

Il padre di Piril non dimenticherà che è stata Sirin ad avvertirlo dell'incontro tra Enver e Sarp e la ricompensa non tarderà ad arrivare. Uno degli uomini di Suat busserà infatti a casa di Sirin e le consegnerà una busta piena di denaro per il suo prezioso aiuto.

La ragazza nasconderà tutto nella borsa, ma il suo segreto avrà vita breve. Presto, infatti, Enver troverà la busta piena di denaro ed esigerà delle spiegazioni da sua figlia. Sirin tremerà di fronte alle domande di suo padre e alla fine balbetterà che quei soldi sono di un amico.

La ragazza racconterà che un suo amico le ha chiesto di tenere il ricavato della vendita di un auto, ma Enver non le crederà affatto: "So che stai mentendo", urlerà, "e non lo sopporto più".

La ragazza non riuscirà a far calmare suo padre che continuerà a rimproverarla: "Non voglio vivere con qualcuno che mente guardandomi negli occhi".

Il duro scontro tra Enver e Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 14 settembre, Enver sarà dunque stanco delle bugie di Sirin. Quest'ultima accuserà suo padre di volerla fuori di casa per accogliere Bahar e i bambini. Enver proverà a spiegarle che vorrebbe solo la verità, ma lei, pur di non dirgli come stanno le cose, reciterà il ruolo della vittima e manipolerà la situazione a suo vantaggio. "Me ne vado", dirà preparando la valigia, "puoi andare a prendere Bahar".

La ragazza prenderà le sue cose e andrà a bussare alla porta di Suat.

"Mio padre ha trovato i soldi e sono andata via", dirà, "ho bisogno di un posto dove andare". Il padre di Piril chiederà a Sirin altre informazioni in cambio della sua ospitalità e la ragazza non si farà pregare. Sirin rivelerà che Sarp sta cercando Bahar e che qualche giorno prima si trovava in ospedale.

Sarp ha chiuso con Suat qualche giorno prima

Nelle puntate precedenti, Sarp ha accettato di vedere Enver, ma gli uomini di Suat hanno interrotto la loro conversazione. I due uomini sono stati costretti a scappare e lo spavento ha provocato in Enver un infarto che lo ha fatto finire in ospedale.

Sarp si è sentito profondamente in colpa ed è corso ad aggredire Suat, considerandolo il vero responsabile di tutto.

In questa occasione, Sarp ha chiuso con suo suocero e ha anche messo Piril di fronte a una scelta tra lui e suo padre.

La donna ha preferito seguire suo marito e voltare le spalle a Suat. Quest'ultimo, adesso, è completamente solo, ma dalla sua parte ha Sirin, pronta a tutto per un po' di ricchezza.