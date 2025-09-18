Nelle prossime puntate della seconda stagione della soap turca La forza di una donna, si assisterà alla tragica fine di Yeliz (Ayça Erturan). La donna verrà uccisa per errore da uno degli scagnozzi di Nezir (Hakan Karahan), il nemico di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) sotto lo sguardo dell'amica Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), che si lascerà andare a un pianto disperato.

Suat vuole far eliminare Sarp, Bahar fugge con il marito e i figli

Dopo aver scoperto che è Sarp l'assassino di suo figlio Mert, Nezir verrà anche a conoscenza che l'uomo in passato è stato sposato con Bahar.

Quest'ultima ha da poco sconfitto la sua malattia grazie all'intervento di trapianto del midollo, quando Nezir ordinerà ai suoi scagnozzi di rapirla insieme ai figli Nisan e Doruk che ha avuto da Sarp. Appena scoprirà che Bahar e i figli sono in procinto di essere sequestrati, Munir avviserà subito Suat. Quest'ultimo dirà al suo scagnozzo di non proteggere Bahar e i bambini, con la convinzione che prima o poi Sarp lascerà sua figlia Piril e i gemelli per ricongiungersi con la sua precedente famiglia. L'obiettivo di Suat, sarà quello di perdere di Sarp facendolo uccidere da Nezir.

Dopo aver scoperto il piano del suo nemico, Sarp si presenterà a casa di Bahar, proprio quando si troverà in compagnia di Ceyda, Yeliz e Hatice e la convincerà a scappare con lui e i loro figli Nisan e Doruk per sfuggire alle grinfie dei suoi nemici.

Suat sospettato da Munir e Sirin

Mentre Bahar si nasconderà in un luogo segreto insieme ai bambini, a uno degli uomini di Nezir partirà un colpo dalla sua pistola in maniera accidentale durante una colluttazione con Ceyda. Dopo aver ucciso Yeliz, i criminali scapperanno via e faranno i conti con la furia di Nezir, il quale farà fuori tutti i suoi uomini tranne Azmi, per non aver sequestrato Bahar, Nisan e Doruk.

Mentre Arif e Enver consoleranno Hatice e Ceyda, ancora sconvolte per l'omicidio di Yeliz, Suat sospetterà di Munir e di Sirin, gli unici che sapevano del piano di Nezir. Sarp apprenderà della scomparsa di Yeliz dopo aver contattato Munir, ma sceglierà di non dire niente a Bahar.

Sarp ha scoperto che Bahar e i loro figli sono vivi

Dopo aver scoperto che Bahar e i loro figli Nisan e Doruk non sono affatto morti, Sarp distrutto ha bussato alla porta di Enver. Quest'ultimo è stato costretto a soccorrere Sarp e a rivelargli che sua moglie Bahar è veramente viva. Appena Sarp ha manifestato l'intenzione di riabbracciare la sua famiglia, Enver lo ha spiazzato, dicendogli che Bahar sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a causa di una grave malattia. Nello specifico, il sarto si è inginocchiato di fronte a Sarp e lo ha supplicato di non incontrare Bahar per non aggravare le sue condizioni di salute.