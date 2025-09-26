Il pianto disperato di Nisan segnerà la fine tra Bahar e Arif nella puntata de La forza di una donna di giovedì 2 ottobre: la donna lascerà il suo fidanzato perché sua figlia non approva le nozze. Arif non potrà che accettare: "Avrei fatto tutto per te, ma non posso combattere contro una bambina", dirà prima di andare via.

Le anticipazioni rivelano che Nisan non riuscirà a sopportare l'idea di sua madre che sposa un altro uomo. La bambina non lo dirà chiaramente, ma avrà una crisi di pianto quando sarà con Arif e lascerà le scarpe di Sarp all'ingresso per segnalare a sua madre il suo stato d'animo.

Bahar capirà subito e lascerà Arif restituendogli l'anello di fidanzamento.

I segnali di Nisan dopo il discorso di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vita sentimentale di Bahar tornerà in primo piano dopo la malattia. La donna tornerà a casa dopo il trapianto e dopo aver festeggiato con la sua famiglia inizierà a pensare al suo futuro con Arif. Come gli aveva promesso, Bahar prenderà da parte Nisan per parlarle dei suoi progetti con il fidanzato. La donna spiegherà alla bambina che Arif le ha fatto la proposta di nozze e lei lo sposerà presto, ma chiederà anche alla bambina un suo parere perché lei e Doruk resteranno sempre la cosa più importante per lei. La reazione di Nisan sarà deludente: non si opporrà subito al volere di sua madre, ma si limiterà ad abbracciarla con una grande tristezza nel cuore.

L'indomani, Arif andrà a prendere i bambini per accompagnarli a scuola e Nisan avrà una crisi di pianto improvvisa. L'uomo sarà costretto a fermare l'auto e a scende con la bambina per calmarla, ma non ci sarà modo di fermare le sue lacrime. Arif sarà molto preoccupato e si prenderà cura di Nisan con amore, ma lei gli urlerà: "Voglio mio padre". L'uomo, scosso e imbarazzato, continuerà ad abbracciare la bambina provando a confortarla e anche Doruk starà vicino alla sorella. Nel frattempo, Bahar troverà all'ingresso della sua casa gli scarponi di Sarp che aveva messo da parte e capirà che è opera di Nisan. Il segnale della bambina sarà chiaro: non ha preso affatto bene la notizia delle nozze.

Arif tornerà a casa con il cuore spezzato

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 2 ottobre, subito dopo aver accompagnato i bambini a scuola, Arif andrà da Bahar per dirle cosa è successo con Nisan. La donna gli aprirà la porta e gli spiegherà che la sera prima ha parlato con sua figlia e non le è sembrata contenta delle nozze. Bahar aggiungerà che ha trovato le scarpe di Sarp e a quel punto Arif le racconterà della crisi di pianto. Per la donna non ci saranno più dubbi: non può sposarsi in queste condizioni. A malincuore e con le lacrime agli occhi, Bahar metterà fine alla sua relazione con Arif. Lui non potrà fare altro che accettare: "Avrei fatto di tutto per te, ma non posso combattere contro una bambina", le dirà prima di andare via.

Per Arif la delusione sarà difficile da superare, ma Nisan si toglierà un grosso peso dal cuore quando saprà che non ci sarà nessun matrimonio. La bambina si preparerà alla cena di famiglia quando finalmente Bahar saprà che Sarp è vivo.

Arif per Nisan e Doruk era quasi un padre

Nisan ha sempre voluto molto bene ad Arif che si è legato a lei e a Doruk come un padre. Quando ancora non sapeva che Sarp è vivo, la bambina e suo fratello speravano che sua madre e Arif formassero una famiglia, tanto che più volte gli hanno detto che lo consideravano come un padre. Quando Sarp è tornato ad abbracciare i suoi figli, però, Nisan ha cambiato totalmente atteggiamento con Arif e non ha più approvato la sua relazione con Bahar.

La bambina è diventata scostante con lui perché spera che Sarp e sua madre possano dargli quella famiglia che lei ha sempre immaginato attraverso i racconti di Bahar. Arif, però, si sente solo e tradito dopo aver dato tutto per questo rapporto. L'uomo è andato anche contro Yusuf pur di regalare l'anello di sua madre a Bahar e quando lei glielo ha restituito l'amarezza ha preso il sopravvento.