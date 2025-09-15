Nelle puntate de La forza di una donna dal 22 al 28 settembre, Bahar tornerà a casa dalla sua famiglia e i suoi amici dopo aver fruito del trapianto di midollo.

Le anticipazioni rivelano che nel frattempo Sarp sarà in grave pericolo perché Nezir metterà i suoi uomini sulle sue tracce.

Oltre ad indagare sulla casa sul lago, l'uomo manderà due dei suoi al quartiere di Bahar per controllare la sua casa e capire se Sarp ha ancora contatti con la sua prima moglie.

Bahar felice con famiglia e amici

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una settimana decisamente più distesa per Bahar e la sua famiglia.

La protagonista, infatti, si sottoporrà al trapianto di midollo dopo il ritorno di Sirin e tutti si sentiranno sollevati.

Jale spiegherà ad Hatice e agli altri che Bahar dovrà restare in ospedale ancora qualche giorno, ma poi potrà tornare a casa senza problemi. I sentimenti di Sirin saranno sempre contrastanti: da un lato sarà felice della considerazione che Hatice ha nei suoi confronti, dall'altro non riuscirà a tenere a bada la gelosia per la sorella. Presto, infatti, Sarp telefonerà a Sirin per chiedere notizie di Bahar e lei soffrirà perché le sembrerà che a nessuno importi il suo stato di salute nonostante abbia donato il midollo.

A peggiorare le cose in famiglia saranno le discussioni tra Sirin e Hatice.

Quest'ultima, infatti troverà nella stanza di sua figlia soldi e abiti nuovi e le chiederà spiegazioni. La ragazza si limiterà a rispondere che ha un nuovo fidanzato che le fa molti regali e anche questa volta Hatice deciderà di coprire sua figlia evitando di dire tutto ad Enver.

Nel frattempo, le condizioni di salute di Bahar miglioreranno rapidamente e ormai mancherà pochissimo al suo ritorno alla vita di tutti i giorni.

Nezir deciso a trovare Sarp a tutti i costi

Nelle puntate de La forza di una donna della settimana dal 22 al 28 settembre, Bahar sarà finalmente dimessa e tornerà a casa. Per lei sarà un'emozione grandissima poter condividere questo momento con tutti i suoi cari e farà una promessa: non sarà più triste.

Bahar dirà ai suoi bambini, Hatice ed Enver che ogni giorno si prenderà un momento in cui lei e i suoi figli balleranno e sorrideranno, indipendentemente da come andrà la giornata. Se per Bahar le cose andranno molto meglio, per Sarp la situazione si complicherà parecchio. Nezir, infatti, sarà sulle sue tracce e dopo la preziosa informazione ricevuta da Yesim manderà i suoi uomini ad indagare sulla casa al lago in cui Sarp si nasconderebbe con Piril.

Nezir, inoltre, manderà due dei suoi uomini al quartiere di Bahar per tenere d'occhio la sua casa. L'uomo, infatti, sarà convinto che dopo il trapianto Sarp andrà a trovare Bahar e avrà intenzione di sfruttare questa occasione per catturarlo.

Ignaro di tutto, Sarp si recherà in ospedale per vedere la moglie.

A sbarrargli la strada, però, ci sarà Ceyda che, mossa a compassione, gli permetterà di guardare Bahar mentre dorme, raccomandandogli di non farsi vedere da lei.

Il ricatto di Sirin e le immagini da usare in futuro

Nelle puntate precedenti, la salute di Bahar è precipitata di colpo e si è reso necessario un ricovero in ospedale. Jale è stata molto chiara e ha spiegato che non c'era più tempo per aspettare il trapianto. Appena ha capito che Bahar potrebbe morire, Sarp è corso a cercare Sirin e l'ha trovata grazie a Piril.

Sirin ha chiesto di restare da sola con Sarp in cambio del midollo. L'uomo non ha potuto rifiutarsi, perché la vita di Bahar è la cosa più importante per lui. Sarp ha ceduto al ricatto, inconsapevole di aver dato a Sirin un'altra potente arma da usare contro di lui: le immagini in intimità con lei.