Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Yeliz perderà la vita per difendere Ceyda dai sicari di Nezir. Tutti parteciperanno con dolore al suo funerale, mentre Bahar non saprà ancora nulla della tragedia che colpirà la sua migliore amica.

La morte di Yeliz nelle nuove puntate de La forza di una donna

Ceyda sarà distrutta dal dolore. Dopo la morte di Yeliz trascorrerà la notte a casa di Hatice ed Enver, ma la sua mente continuerà a rivivere ogni istante della tragedia. Yeliz morirà tra le sue braccia, in un momento drammatico che segnerà per sempre la vita di tutti.

Dopo la fuga di Bahar con Sarp e i bambini, i sicari di Nezir si troveranno davanti solo Yeliz, Ceyda e Hatice. Le interrogheranno e poi uno di loro passerà alle maniere forti: punterà la pistola contro Ceyda. Yeliz, nel tentativo di difendere l’amica, si lancerà su di lui e nello scontro partirà il colpo fatale.

Ceyda sconvolta dal dolore dopo la tragedia

Il giorno seguente, Ceyda troverà il coraggio di tornare nel palazzo. Salirà le scale, vedrà l’appartamento di Bahar sotto sequestro, ma deciderà comunque di entrare. Sarà la prima volta che metterà piede nel salotto dove Yeliz è stata uccisa. Sul pavimento spiccherà ancora una grande macchia di sangue, che la riporterà indietro all’orrore vissuto.

E inaspettatamente, reagirà iniziando a pulire.

Il sostegno di Arif e la forza di Ceyda sul palco

Nonostante la morte dell’amica sia ancora fresca, Ceyda deciderà di tornare al lavoro e di esibirsi di nuovo come cantante nel club. Ad attenderla ci sarà Arif, pronto a sostenerla. Ma sul palco la fantasia si mescolerà alla realtà: Ceyda immaginerà che Yeliz arrivi sorridente, che si sieda con Arif, e che presto si uniscano anche Bahar, Hatice ed Enver. Sarà l’esibizione che avrà sempre sognato, un sogno che si trasformerà però in incubo quando tutto svanirà e apparirà un feretro. Ceyda tremerà e perderà i sensi: il dolore sarà troppo forte.

Tutti uniti per il funerale di Yeliz

Intanto, nel rifugio allestito da Sarp, Nisan e Doruk scopriranno una sorpresa: una grande rete elastica.

Inviteranno Bahar a saltare con loro e con Sarp, regalando un breve momento di gioia. Ma la felicità sarà destinata a durare poco. Poco lontano, infatti, si celebrerà il funerale di Yeliz. In lutto profondo, amici e familiari le daranno l’ultimo addio. Ceyda sarà inconsolabile, incapace di trattenere le lacrime.

Prima o poi, anche Bahar dovrà affrontare la verità più amara. Al momento non sa ancora nulla, ma non tarderà a scoprire ciò che è successo alla sua migliore amica: la notizia la lascerà senza parole e piena di dolore.