Nella seconda stagione di La forza di una donna, Enver non potrà più tacere e confesserà a Sarp che Bahar è in fin di vita. Dopo aver scoperto che la moglie e i figli sono vivi, l’uomo sarà travolto da un dolore ancora più grande, costretto ad affrontare la malattia che minaccia di portargli via per sempre la donna che ama.

Sarp scopre che Bahar e i figli sono vivi

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la tensione raggiungerà il culmine. Dopo mesi di bugie e inganni, Sarp finirà per scoprire la verità che cambierà tutto: Bahar e i suoi figli Nisan e Doruk non sono morti.

La rivelazione, però, sarà accompagnata da un dramma ancora più grande, legato alla grave malattia che mette a rischio la vita della donna.

Julide nella falsa tomba di Bahar

Tutto avrà inizio quando Sarp, dopo una notte trascorsa al cimitero, farà una scoperta agghiacciante. Nell’aprire la tomba in cui pensava fosse sepolta Bahar, troverà invece il corpo di sua madre Julide. Per lui sarà la conferma definitiva che la moglie e i bambini sono vivi e nascosti da tutti. Colmo di rabbia, si presenterà alla villa di Suat, aggredendolo e puntandogli contro una pistola per ottenere la verità. Nel frattempo, Sirin ascolterà l’intera scena nascosta nella sua stanza, grazie a un microfono che ha piazzato nel salone.

La rabbia di Sarp e il confronto con Enver

Fuori controllo, Sarp non si fermerà e manterrà la promessa fatta a se stesso: farà la guardia davanti alla casa di Hatice ed Enver finché non otterrà delle risposte. Nonostante i due cerchino di convincerlo che Bahar sia lontana, lui non crederà alle loro parole. Alla fine, stremato e disperato, si accascerà proprio davanti all’abitazione. Sarà proprio questo gesto a spingere Enver a cedere.

Enver confessa la verità: Bahar ha una grave malattia ed è in fin di vita

Messo alle strette dalle suppliche dell’uomo, Enver rivelerà ciò che ha sempre nascosto: “Sono vivi”. Per Sarp sarà un’esplosione di emozioni. Dopo anni di dolore, rabbia e senso di colpa, finalmente riceverà la conferma che attendeva.

Ma la gioia durerà pochissimo.

Prima che possa correre in ospedale per riabbracciare Bahar, Enver lo fermerà, costringendolo a fare i conti con un’altra verità, ancora più dolorosa. Bahar è gravemente malata e la sua vita è appesa a un filo. “Bahar rischia di morire”, gli confesserà, implorandolo di non andare da lei per non sconvolgerla ulteriormente.

Per Sarp sarà un colpo durissimo: proprio nel momento in cui la speranza si era riaccesa, dovrà affrontare l’angoscia di poter perdere Bahar per sempre. Riuscirà a trattenersi e rispettare la richiesta di Enver, o il desiderio di rivederla sarà troppo forte?