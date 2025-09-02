Nella seconda stagione della soap Tv La Forza di una donna, Bahar verrà ricoverata in ospedale a seguito dell'ennesimo svenimento. Sarà subito chiara la gravità della situazione, con la protagonista che avrà urgente bisogno di un trapianto di midollo osseo.

La dottoressa Jale sarà categorica e dirà ai familiari che ormai non c'è più tempo, il trapianto va fatto immediatamente. Peccato che Sirin, l'unica ad essere compatibile per la donazione, sarà irreperibile.

Bahar peggiora e sviene sulle scale del palazzo

La situazione clinica di Bahar continuerà a peggiorare con il passare della puntate e come se non bastasse, il destino continuerà a remare contro di lei.

La donna avrà un nuovo malore mentre in casa non c'è nessuno, dato che sia Ceyda che Yeliz si troveranno al mercato insieme con Arif per cercare di vendere le camicie cucite quando Enver era in convalescenza.

Musa inizierà a preoccuparsi quando scoprirà che Bahar non è andata a riprendere i figli a scuola e avviserà immediatamente Ceyda e gli altri che si precipiteranno a casa, trovando Bahar svenuta sulle scale del palazzo.

Arif, Ceyda e Yeliz porteranno di corsa Bahar in ospedale ma le notizie sulla sua salute saranno tutt'altro che rassicuranti.

Bahar e l'urgenza del trapianto

La dottoressa Jale infatti, dirà ai familiari e agli amici di Bahar che ormai non c'è più tempo e che la donna deve sottoporsi immediatamente al trapianto.

L'anemia aplastica è peggiorata e l'unica salvezza per la donna sarà quella del trapianto di midollo osseo.

Peccato che l'unica donatrice compatibile, Sirin, sembrerà essere sparita nel nulla. La ragazza avrà il cellulare spento e non saprà neppure che Bahar sta rischiando di morire.

In ospedale intanto, tutti saranno in ansia, soprattutto Arif, che sarà devastato all'idea di perdere Bahar da un momento all'altro.

L'uomo le ribadirà di essere innamorato di lei e troverà il coraggio di darle un delicato bacio sulle labbra. Nonostante si trovi in ​​un letto di ospedale, Bahar apprezzerà molto il gesto di Arif.

Dal 13 settembre la Forza di una donna andrà in onda anche nei weekend

Trasmesse originariamente su Fox Turchia dal 2017 al 2020, le tre stagioni de La Forza di una donna hanno riscosso un enorme successo non solo in patria ma anche nel resto d'Europa, in Asia e in America Latina.

La serie che narra la drammatica storia di Bahar ha conquistato anche il pubblico italiano e visto il successo riscontrato in questi primi mesi di programmazione, Mediaset ha deciso di mandare in onda la dizi oltre che dal lunedì al venerdì anche sabato e domenica pomeriggio. La cosa avverrà a partire dal 13 settembre.