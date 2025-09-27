Sarp busserà alla porta di Bahar nella puntata de La forza di una donna in onda sabato 4 ottobre e finalmente abbraccerà sua moglie.

Le anticipazioni rivelano che Bahar sarà a cena con la famiglia quando Sarp farà il suo ingresso. La donna non riuscirà a credere ai suoi occhi e si lascerà andare a un abbraccio che dimostrerà come l’amore tra i due non si sia mai spento. Saranno momenti di grande felicità ed emozione, ma dureranno solo pochi minuti: Sarp sarà infatti costretto ad andare via e prometterà a Bahar che tornerà presto, senza darle alcuna spiegazione.

La mossa azzardata di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che arriverà il momento che in tanti aspettano: l'abbraccio tra Bahar e Sarp. Dopo le dimissioni dall'ospedale, la protagonista potrà tornare a casa finalmente guarita e festeggerà con i suoi cari. La gioia, tuttavia, lascerà presto spazio alla malinconia, quando Bahar capirà che Nisan non vuole affatto che lei sposi Arif. Per amore di sua figlia, e per evitare ulteriori traumi, Bahar lascerà il suo fidanzato spezzandogli il cuore. Arif dovrà accettare la sua decisione: "Non posso combattere contro una bambina", ma soffrirà molto per questo. L'uomo prenderà le distanze da Bahar e i bambini e la verità su Sarp sarà sempre più vicina.

Ceyda, Yeliz, Enver e Hatice organizzeranno una cena a casa di Bahar per rivelarle che suo marito è vivo. Nisan non starà più nella pelle e tutto sembrerà perfetto, ma anche questa volta le cose andranno diversamente da come progettato. Sarp verrà a sapere che Nezir ha messo sotto controllo la casa di Bahar e temerà per la vita della sua famiglia. Munir intimerà a Sarp di stare lontano da quel quartiere, anche perché Nezir non farebbe mai del male ai bambini e a Bahar. La guardia del corpo spiegherà a Sarp che la casa di sua moglie è sorvegliata solo perché Nezir aspetta che lui vada a trovarla.

Doruk e Nisan al settimo cielo

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 4 ottobre, Sarp deciderà di recarsi a casa di Bahar e chiederà a Munir di coprirgli le spalle.

L'uomo assicurerà il suo braccio destro che la visita durerà solo pochi minuti e manterrà la promessa. Hatice e gli altri saranno sul punto di dire a Bahar che Sarp è vivo quando qualcuno busserà alla porta e lei andrà ad aprire. La donna sarà sconvolta quando vedrà suo marito davanti a lei, vivo e in perfetta salute. I due si guarderanno a lungo senza dirsi una parola e poi si lasceranno andare a un abbraccio intenso e carico di emozioni. I loro sentimenti sembreranno essere gli stessi di molti anni fa e Doruk e Nisan saranno molto felici nel rivedere i genitori insieme. La felicità, però, durerà pochi minuti perché Sarp andrà via di corsa, promettendo a Bahar che tornerà da lei e i bambini.

La proposta di notte e la reazione di Nisan

Nelle puntate precedenti, Arif ha fatto la proposta di nozze a Bahar poco prima del trapianto. La donna è stata felice di accettare, ma ha spiegato al suo fidanzato che avrebbe parlato con i suoi figli solo una volta guarita. Arif ha rispettato i tempi di Bahar, ma la reazione di Nisan quando ha saputo delle nozze è stata estremamente deludente. La bambina è scoppiata in un pianto disperato e ha urlato ad Arif che vuole suo padre. Vedere la bambina così felice ha turbato Bahar che non si è sentita di continuare la sua relazione e ha restituito l'anello ad Arif.