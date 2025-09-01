Julide perderà la vita nelle puntate de La forza di una donna dall'8 al 12 settembre, ma Piril sarà costretta a mentire a Sarp per volere di Suat.

Le anticipazioni rivelano che gli uomini di Suat si occuperanno di far sparire il corpo di Julide, precipitata nel vuoto sotto gli occhi di Piril. L'uomo obbligherà inoltre la figlia a mentire a Sarp, dicendogli che sua madre è fuggita dopo aver tentato di eliminare i suoi bambini. Nel frattempo, il pensiero di Sarp sarà più vivo che mai in Bahar, soprattutto dopo che Doruk le confesserà di aver visto suo padre nel parcheggio.

Piril mentirà ancora a Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che arriverà una tragica fine per Julide. Quest'ultima, diventata ormai scomoda per il segreto di Piril e Suat, sarà eliminata. Piril si troverà alla villa quando vedrà la madre di Sarp precipitare nel vuoto e sarà terrorizzata. La donna telefonerà subito a suo marito che in quel momento si troverà nel parcheggio dell'ospedale, ma non farà in tempo a informarlo su ciò che è appena accaduto. A fermare Piril ci penserà Suat, che interromperà la telefonata e le intimerà di eseguire i suoi ordini. L'uomo chiederà a sua figlia di non dire a Sarp che sua madre è morta e, nel frattempo, i suoi uomini porteranno via il corpo per nascondere ogni traccia di Julide.

"La polizia non verrà", dirà l'uomo a Piril che sarà molto agitata ma alla fine farà quello che vuole suo padre. Quando Sarp ritornerà a casa, Piril inventerà la storia che sua madre è scappata dopo aver tentato di togliere la vita ai due gemelli. Per Sarp sarà una grande delusione, ma non stenterà a credere alla versione di sua moglie, visto che Julide ha sempre avuto una grave dipendenza dall'alcol.

Sarp nei pensieri della sua famiglia

Nelle puntate de La forza di una donna dall'8 al 12 settembre, Doruk tornerà da Bahar dopo aver visto Sarp e racconterà tutto a sua madre. Nessuno, però, crederà alle parole del bambino, perché si penserà a una fantasia dovuta a qualcuno di somigliante a suo padre.

Enver starà un po' meglio e Bahar trascorrerà una serata con Arif. Quest'ultimo non potrà fare a meno di chiederle delle certezze sulla loro storia. In particolare, Arif chiederà a Bahar cosa accadrebbe se tornasse Sarp, ma lei lo rassicurerà dicendogli che sceglierebbe di restare con lui e rifiuterebbe suo marito visti i suoi tradimenti. Quando Bahar tornerà a casa, però, scoppierà a piangere guardando la foto di Sarp e stringendola a sé. Nel frattempo, Piril continuerà a mentire a suo marito, dicendogli che Suat è sulle tracce di Julide.

Sarp ha litigato furiosamente con Suat

Nelle puntate precedenti, Enver ha affrontato Sarp: "Stai lontano da Bahar e i bambini". Le parole dell'uomo hanno sconvolto Sarp, che ha iniziato a sospettare che sua moglie e i suoi figli siano vivi.

La discussione è stata interrotta dagli uomini di Suat, che, guidati da Munir, si sono messi a inseguire Enver e Sarp. I due si sono salvati salendo su un taxi, ma lo spavento è stato troppo per Enver che ha avuto un infarto. Questo ha provocato in Sarp un grosso senso di colpa, ma anche tanta rabbia nei confronti di Suat. L'uomo è andato da suo suocero ed è arrivato quasi a ucciderlo, ma si è fermato appena in tempo e si è limitato a chiedere a Piril di scegliere tra lui e Suat.