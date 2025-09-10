Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 15 a domenica 21 settembre su Canale 5 rivelano che Sirin accetterà di salvare Bahar, donandole il suo midollo osseo dopo aver avuto un confronto con Sarp.

Bahar riceve una proposta di nozze da Arif

Le anticipazioni rivelano che Nisan e Doruk accuseranno l'assenza della madre, finendo per litigare. Arif riuscirà a calmare i due bambini al suo ritorno dall'ospedale. Intanto Sarp scoprirà che Bahar ed i suoi figli sono vivi dopo aver scavato nelle loro tombe al cimitero trovandole vuote.

L'uomo sarà così furioso da aggredire Suat, che gli aveva taciuto la verità. Nonostante questo, Enver pregherà l'ex genero di non avvicinarsi ai bambini. Il sarto insieme ad Hatice e Yeliz organizzeranno un piano per proteggere Nisan e Doruk.

Nel frattempo, Bahar continuerà ad essere ricoverata in ospedale. La donna verrà aiutata da Ceyda mentre Arif le chiederà di diventare sua moglie dopo averle confessato i suoi sentimenti. La donna accuserà però una nuova crisi che metterà tutti in allarme.

Sirin accetta di donare il suo midollo osseo a Bahar

Dagli spoiler della serie tv turca si evince che Sarp avrà un nuovo confronto con Enver e Ceyda, dove comprenderà a pieno quanto Bahar sia importante nelle loro vite.

L'uomo scoprirà che la sua prima moglie è gravemente malata e l'unica persona che può salvarla è Sirin. Ceyda chiederà a Sarp di rintracciare la sua ex cognata per aiutare Bahar, le cui condizioni peggioreranno sempre di più. L'uomo si recherà a casa di Piril, alla quale comunicherà quanto scoperto. La donna mossa a compassione confesserà a suo marito che Sirin si trova a casa di Suat. Sarp si precipiterà dal suocero, supplicando la ragazza di salvare la sorellastra. Sirin accetterà di donare il suo midollo osseo a Bahar, chiedendo però qualcosa in cambio all'ex cognato.

Doruk ha detto a Nisan che loro padre Sarp è tornato

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio settembre su Canale 5, Arif ha notato la somiglianza tra Sarp e Doruk quando si sono incontrati davanti al parcheggio dell'ospedale.

L'uomo ha sospettato che si trattasse solo di un'analogia è niente di più, sapendo che era morto tanti anni fa in un incidente in mare. Doruk, invece, si è precipitato da Nisan per rivelarle che il loro padre è tornato. I due bambini sono corsi insieme sul luogo dell'incontro ma di Sarp non c'è stata più traccia. Doruk ha deciso di rivelare la novità anche a Ceyda, che sa perfettamente la verità sul marito di Bahar. La cantante si è recata a parlare con Yeliz per chiederle un consiglio.