La forza di una donna terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche nel pomeriggio di sabato 13 e domenica 14 settembre. Le anticipazioni rivelano che nel weekend le vicende si concentreranno su Bahar la quale si sentirà male mentre è a casa da sola. La madre di Doruk e Nisan verrà trovata priva di sensi sulle scale del palazzo e portata d'urgenza in ospedale dove i medici le diranno che dovrà sottoporsi quanto prima al trapianto di midollo.

Bahar si sente male: anticipazioni 13 settembre

La situazione economica di Ceyda e Yeliz sarà sempre più difficile a causa della mancanza di entrate stabili.

Le cose peggioreranno quando si scoprirà che la persona che aveva commissionato le camicie, è stata espulsa dalla Turchia senza saldare l'ordine dei capi. Ceyda penserà quindi di vendere le camicie al mercato con l'aiuto di Arif e Yeliz, ma non dirà nulla a Bahar per non farla preoccupare. Quest'ultima, nonostante le precarie condizioni di salute, riuscirà a portare i figli a scuola ma non riuscirà a tornare a riprenderli perché si sarà sentita male. La maestra di Doruk cercherà di contattare Bahar ma lei non risponderà.

Bahar rischia di morire senza il trapianto: spoiler del 14 settembre

Arif, Ceyda e Yeliz, avvertiti dalla scuola, capiranno che è successo qualcosa a Bahar e correranno a casa dove troveranno la donna riversa a terra sulle scale del palazzo.

Bahar verrà portata di corsa in ospedale dove i medici non potranno fare altro che constatare che l'anemia aplastica è peggiorata. Se Bahar non si sottoporrà al più presto al trapianto di midollo osseo, potrebbe morire da un giorno all'altro. Peccato che l'unica donatrice compatibile, ovvero Sirin, sarà irreperibile. La ragazza infatti, avrà staccato il cellulare e si sarà rifugiata a casa di Suat dopo un litigio con il padre Enver. Hatice e Enver cercheranno in tutti i modi di rintracciarla ma i loro tentativi non porteranno a nulla. Arjf nel frattempo, dichiarerà ancora una volta il suo amore a Bahar e la bacerà.

La forza di una donna in onda con puntate extra large nel weekend

A partire dal weekend del 13 e 14 settembre La Forza di una donna terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 tutti i giorni della settimana.

Mediaset ha infatti deciso di trasmettere la soap Tv turca, oltre che nel consueto daytime feriale, anche il sabato e la domenica pomeriggio. A differenza di ciò che accade nei giorni feriali, il sabato e la domenica verranno trasmesse puntate extralarge de La forza di una donna della durata di circa due ore: si partirà infatti alle ore 14:30 sino ad arrivare alle 16:30, orario in cui la linea passerà alla nuova edizione di Verissimo, il talk di Silvia Toffanin.