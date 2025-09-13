Nisan lascerà la mano di Arif appena saprà che è fidanzato con Bahar, nella puntata de La forza di una donna di sabato 20 settembre.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda parlerà con Hatice del fidanzamento quando arriveranno i bambini e sentiranno tutto. La reazione sarà silenziosa, ma si percepirà, in particolar modo, il fastidio di Nisan. Nel frattempo, Bahar deciderà di togliere l'anello di fidanzamento perché preferirà parlare con calma con i suoi figli. Arif si sentirà ferito da tutto questo, ma non potrà fare altro che accettare di aspettare.

Bahar temerà che i suoi figli non accettino Arif

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp abbraccerà Nisan e Doruk dopo anni di assenza. L'emozione sarà grande, ma finirà presto perché l'uomo dovrà scappare via con l'arrivo di Munir. I bambini si sentiranno ancora una volta abbandonati, ma potranno contare sul sostegno di Hatice, Ceyda ed Enver che assicureranno loro il ritorno di Sarp. Mentre i grandi parleranno di Sarp e della sua nuova famiglia con Piril, Nisan ascolterà tutto fingendo di dormire e chiederà spiegazioni. "Mio padre ha altri figli?" chiederà ad Hatice che si ritroverà in seria difficoltà. Nel frattempo, Bahar, ignara di tutto, ripenserà alla proposta di nozze di Arif e sognerà un futuro con lui.

La donna raccomanderà a Ceyda di non dire nulla ai bambini perché lo farà lei quando sarà il momento giusto. L'amica manterrà la parola data, ma Bahar ne dubiterà quando vedrà Nisan molto giù. Il realtà la bambina sarà triste per suo padre, ma la donna sarà convinta che Ceyda le abbia detto delle nozze con Arif. Per sicurezza e per non turbare i suoi bambini, Bahar deciderà di togliere l'anello che Arif le ha regalato quando le ha fatto la proposta. Quando Ceyda uscirà dalla stanza si sfogherà con Hatice: "Nisan è triste per suo padre, ma Bahar pensa che sia stata io a dirle che lei e Arif si sono fidanzati". In quel momento arriveranno Nisan e Doruk che sentiranno tutto.

Le prime difficoltà per Arif e Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 20 settembre, Nisan lascerà la mano di Arif appena saprà del fidanzamento e andrà da sua nonna. La bambina sarà evidentemente infastidita dalla novità e poco dopo anche Doruk andrà a sedersi accanto a lei. Arif si sentirà ferito, ma non dirà nulla e Ceyda porterà i bambini in gelateria sperando di tirarli su. Bahar andrà a fare una passeggiata in giardino con Arif che noterà subito la mancanza dell'anello dalla sua mano. "Hai tolto l'anello", dirà l'uomo a Bahar che gli spiegherà che vuole parlare con calma con i suoi figli. Arif temerà che abbia cambiato idea sulle nozze, ma Bahar lo rassicurerà, gli prenderà la mano e si avvicinerà a lui.

Ceyda e i bambini saranno di ritorno e Bahar dovrà allontanarsi di nuovo e si nasconderà affinché non la vedano con Arif.

L'amara scoperta di Sarp e la reazione incontrollata

Nelle puntate precedenti, Sarp ha trovato il corpo di sua madre nella tomba che portava il nome di Bahar, Nisan e Doruk. L'uomo è corso da Suat e lo ha aggredito: "Bahar è viva", ha urlato, "Hai ucciso mia madre". La rabbia di Sarp è stata tale che era sul punto di uccidere suo suocero. La situazione è rientrata con l'arrivo di Munir e Sarp è scappato da Enver per avere conferma da lui. Il sarto e la sua famiglia si sono barricati in casa, fingendo di essere partiti e Yeliz è uscita all'alba, dal retro, con i bambini per sfuggire a Sarp.

Quest'ultimo, però, non si è arreso e ha bussato alla porta di Enver fino a quando non ha perso i sensi per la stanchezza. Vedere l'uomo stremato, ha spinto il sarto a farlo entrare in casa e a dirgli la verità sui bambini e Bahar.