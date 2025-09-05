Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Enver Sarikadi apparirà molto deluso quando scoprirà che Sirin ha passato un momento di passione con Sarp. L'uomo caccerà sua figlia di casa.

Bahar Cesmeli, intanto, verrà dimessa dall'ospedale in seguito al trapianto di midollo osseo avvenuto con successo.

Sarp passa un momento di passione con Sirin

Bahar si sottoporrà a un trapianto di midollo osseo che le salverà la vita. Nel frattempo, Sirin si arrabbierà molto alla scoperta che Sarp si è recato in ospedale in più di un'occasione per sincerarsi delle condizioni di salute della donna.

La giovane, a questo punto, invierà alcune foto al telefono dell'ex cognato in cui sembrerà che i due abbiano avuto un rapporto intimo prima dell'operazione di Bahar.

Il pubblico scoprirà che Sirin aveva chiesto a Sarp di passare un momento di passione con lei per salvare la vita alla sorellastra. L'uomo aveva accettato la folle richiesta di Sarikadi, che aveva documentato tutto scattando alcune foto col telefono.

Enver caccia Sirin di casa

Sirin (Seray Kaya) manderà le foto compromettenti al telefono di Sarp, che finirà nelle mani di Piril. La donna raggiungerà l'abitazione di Hatice ed Enver per avere un confronto con la sorellastra di Bahar. La figlia di Suat arrabbiata mostrerà le foto appena trovate a Sarikadi, ancora convalescente per l'operazione subita.

Hatice ed Enver rimarranno sconvolti, soprattutto quando Piril rivelerà che Sirin potrebbe aver avviato una storia con Suat da quando ha trovato rifugio a casa sua. Il sarto sarà talmente deluso dal comportamento della figlia da cacciarla di casa. La giovane troverà ospitalità a casa di Suat, che a sua volta dovrà vedersela con gli scagnozzi di Nezir, il padre di Mert.

Nel frattempo, Bahar verrà dimessa dall'ospedale dopo due settimane di ricovero. La donna riabbraccerà i figli Nisan e Doruk, che appariranno decisi a rivelarle di aver incontrato loro padre Sarp in ospedale.

Enver è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Enver e Sarp si sono incontrati come da accordi, ma improvvisamente sono arrivati gli uomini di Suat.

Durante la fuga sopra un taxi, il sarto ha accusato un malore che ha richiesto delle cure ospedaliere. L'uomo è stato sottoposto a un intervento al cuore, mentre la famiglia si è radunata davanti alla camera operatoria in attesa del responso dei medici. Infine la dottoressa Jale ha raggiunto tutti in ospedale per parlare coi colleghi sulle reali condizioni di Enver.