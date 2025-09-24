La forza di una donna si tingerà di dolore con la morte di Yeliz, che perderà la vita mentre cercherà di proteggere Ceyda. Quando scoprirà la verità, Bahar crollerà davanti alla tomba dell’amica, sentendosi responsabile per non aver potuto salvarla: “Ti prego, perdonami”.

La morte di Yeliz sconvolgerà tutti, Bahar si sentirà responsabile

Tutti saranno distrutti per la morte di Yeliz, soprattutto Ceyda. Passerà la notte a casa di Hatice ed Enver, ma la sua mente non smetterà di rivivere quei momenti, ricordando senza tregua come si è consumato il delitto: Yeliz è morta tra le sue braccia, lasciando un vuoto impossibile da colmare.

Gli uomini di Nezir e il colpo fatale che ha spezzato la vita di Yeliz

Yeliz è morta, ma non era lei la predestinata. Dopo che Bahar, Nisan e Doruk sono riusciti a fuggire insieme a Sarp, gli uomini di Nezir hanno trovato nella casa soltanto Yeliz, Ceyda e Hatice. Hanno cercato di costringerle a rivelare dove fossero scappati gli altri, prima con domande intrise di minacce, finché uno di loro ha deciso di ricorrere alla violenza. Ha puntato l’arma contro Ceyda e, nel tentativo di proteggerla, Yeliz è intervenuto. Nel concitato scontro è partito un colpo fatale, che l'ha portata alla morte.

Bahar ignara della tragedia vivrà un sogno inquietante

Intanto Bahar, nascosta nella casa-rifugio in cui Sarp le condurrà, continuerà a ignorare la morte di Yeliz.

Tutti cercheranno di nasconderle la verità, rimandando l’attimo inevitabile in cui lo scoprirà. Ma un sogno inquietante inizierà a turbarla: si vedrà con un elegante abito nero, mentre Yeliz apparirà vestita di bianco, come una sposa. Nel sogno incontrerà anche il padre biologico, intento a curare un giardino, dal quale le regalerà due rose: una bianca per lei, una nera per Yeliz. Un presagio oscuro, che Bahar non saprà interpretare.

Emre rivelerà la verità a Bahar

Più tardi, quando deciderà di chiamare Ceyda per avere notizie dal quartiere, risponderà Emre. In maniera del tutto spontanea, lui le porgerà le condoglianze. Bahar, confusa, inizierà a intuire l’indicibile fino a comprendere la verità più dura: Yeliz è morta.

Quel sogno assumerà allora un significato tragico e Bahar dovrà affrontare uno dei momenti peggiori della sua vita.

Davanti alla tomba di Yeliz, Bahar è in lacrime

Davanti alla tomba dell’amica piangerà disperata, incapace di accettare l’accaduto. Si sentirà in colpa, lacerata, mentre Ceyda, Hatice ed Enver cercheranno invano di confortarla. "Ti prego, perdonami", continuerà a ripetere davanti alla tomba dell'amica. Bahar potrà recarsi alla tomba dell’amica dopo essere riuscita a lasciare il rifugio, sfidando perfino l’opposizione di Sarp. Quando lui tenterà di impedirle di andare via con Arif, lei reagirà con fermezza. Nulla potrà fermarla: è arrivato il momento di dire addio a Yeliz per sempre.