Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda a breve su Canale 5, Arif si rivolgerà a Emre per convincerlo a offrire un posto di lavoro a Ceyda nella sua caffetteria. Durante il colloquio, il barista resterà così colpito dalla storia di Ceyda e Hatice da decidere di assumerle entrambe.

Ceyda dice a Bahar che Emre è il padre di suo figlio

Bahar cercherà un lavoro dopo essersi ripresa dal trapianto di midollo. Dopo molti colloqui, troverà impiego in una caffetteria come cassiera. Emre resterà colpito dalla storia di Bahar. Tuttavia, quest'ultima noterà lo strano comportamento di Ceyda in presenza dell'uomo.

Ceyda le racconterà di conoscere Emre fin da quando era bambina e che è il padre di suo figlio Arda. Ceyda inviterà Bahar a lavorare ugualmente nel suo locale per capire se si è rifatto una vita. Tuttavia, Bahar lavorerà solo per un giorno nella caffetteria, poiché verrà portata in un posto sicuro da Sarp per evitare ripercussioni da parte di Nezir.

Emre assume Hatice e Ceyda grazie ad Arif

Yeliz verrà colpita a morte da uno degli scagnozzi di Nezir e per questo Ceyda entrerà in profonda crisi. Emre si recherà nel quartiere di Tarlabasi per capire cosa sia successo a Bahar e incontrerà Ceyda, che inizialmente farà finta di non averlo riconosciuto, limitandosi a dirgli che sta vivendo un periodo molto difficile della sua vita.

Il giorno dopo, Ceyda si recherà nel negozio di abiti dove era stata assunta Yeliz prima della morte e lo distruggerà. Una sorta di punizione nei confronti dei proprietari che avevano accusato la sua defunta amica di essere una ladra.

Arif farà qualcosa per Ceyda. Dopo aver chiesto ai proprietari della boutique di non denunciarla, chiederà a Emre di aiutare la sua amica, offrendole un posto come lavapiatti nel suo negozio. Emre resterà colpito anche da Hatice, presente all'incontro con Ceyda, e per questo deciderà di assumerle entrambe nel suo esercizio.

Bahar ha continuato il suo ricovero in ospedale

Nelle ultime puntate de La forza di una donna, andate in onda a fine settembre su Canale 5, Bahar ha continuato a essere ricoverata in ospedale a causa dell'aggravarsi dell'anemia aplastica di cui è affetta.

Ceyda l’ha rimproverata scherzosamente per aver compiuto una telefonata di nascosto ad Arif.

Piril, invece, ha fatto il suo arrivo a casa di Hatice ed Ender per rivelare loro che la figlia Sirin, oltre ad aver avuto una tresca con Sarp, ha una storia d'amore con Suat.