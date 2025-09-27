Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Enver e Hatice ospiteranno Idil su richiesta di Emre, deciso a non accoglierla più in casa sua. La nuova arrivata sarà protagonista di aspre liti con Sirin, che mostrerà di non approvare la scelta dei genitori.

Emre licenzia Idil dopo una lite con Sirin

Bahar troverà un posto di lavoro nella caffetteria di Emre, che in passato aveva avuto una relazione con Ceyda, dalla quale era nato il figlio Arda. Il barista prenderà a cuore la situazione, quando scoprirà che Bahar ha sconfitto l’anemia aplastica, la stessa che aveva colpito sua moglie”.

Allo stesso tempo, l’uomo assumerà Ceyda e Hatice nella sua caffetteria, nel frattempo Bahar sarà costretta a rifugiarsi con Sarp per sfuggire a Nezir. La decisione non sarà condivisa da Idil, che sperava di essere riassunta da Emre per recuperare qualche soldo. Il barista le permetterà inizialmente di lavorare nel suo locale, ma la licenzierà dopo un acceso litigio con Sirin, recatasi lì per parlare con sua madre Hatice.

Enver e Hatice ospitano Idil su richiesta di Emre

Idil sputerà una gomma da masticare addosso a Sirin, scatenando la rabbia di Emre, che la caccerà dalla caffetteria. Il barista, furioso, si rifiuterà di ospitare la cugina a casa sua e chiederà a Enver e Hatice di accoglierla nel loro appartamento a pagamento.

Idil si ritroverà così a convivere con Sirin. Le due saranno protagoniste di una convivenza tutt’altro che pacifica, soprattutto quando Enver assegnerà a Idil la camera che un tempo apparteneva a Sirin, dove l’uomo aveva allestito la sua sartoria.

Bahar è stata dimessa dall'ospedale

Negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna, andati in onda a settembre su Canale 5, Bahar è tornata a casa dopo il trapianto di midollo osseo. La famiglia e gli amici sono apparsi al settimo cielo per la sua guarigione. Enver avrebbe voluto rivelare alla figliastra che Sarp è ancora vivo, ma Arif lo ha convinto a rinunciare, deciso a sposarla. Anche Nisan avrebbe voluto raccontare alla madre del ritorno di Sarp, ma Hatice ed Enver le hanno consigliato di lasciarla prima riprendere dall’intervento.

Piril è tornata a casa e Sarp le ha raccontato quanto accaduto. Yusuf, invece, ha cercato di convincere Arif che Bahar e gli altri lo stessero sfruttando. Il barista ha spiegato al padre di aver regalato alla protagonista l’anello che era appartenuto a sua madre.

Nezir ha escogitato un piano per farlo uscire allo scoperto, affittando un appartamento vicino a quello di Bahar, Nisan e Doruk.