Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Hatice (Bennu Yıldırımlar) accetterà di nascosto una busta di denaro da Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), all’insaputa del marito Enver Sarıkadı (Şerif Erol).

Sarp capisce che la sua precedente famiglia si trova in difficoltà economiche

Sarp scoprirà che il suo nemico Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) lo sta facendo cercare dai suoi scagnozzi, per vendicare la morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), avvenuta cinque anni prima per mano sua.

Appena i pericolosi uomini si trasferiranno nel quartiere in cui vive la sua prima moglie Bahar (Özge Özpirinççi), Sarp si presenterà a casa della stessa e le dirà di correre un grosso pericolo insieme ai loro figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) per colpa sua.

Dopo aver capito che la sua precedente famiglia si trova n gravi difficoltà economiche, Sarp offrirà un’ingente quantità di denaro a Enver e Hatice, la quale, nonostante la disapprovazione del marito, accetterà i soldi di nascosto e gli farà credere di aver ricevuto l’indennizzo per essersi licenziata. Sirin (Seray Kaya) riuscirà a impossessarsi dei soldi che Sarp ha consegnato a sua madre e li userà per fare degli acquisti.

Enver si riconcilia con la figlia Sirin

Non appena si accorgerà della sparizione del denaro che le ha dato Sarp, Hatice si scaglierà contro Sirin ritenendola responsabile, la quale negherà il suo coinvolgimento con la faccenda. Convinto che la moglie sia turbata a causa dei suoi continui scontri con Sirin, Enver deciderà di fare pace con la figlia.

Dopo aver abbracciato suo padre, la ragazza gli prometterà di non frequentare più Suat (Gazanfer Ündüz), il suocero di Sarp, ma gli farà capire di non aver smesso di nutrire invidia nei confronti della sorellastra Bahar, pur avendole donato il midollo osseo quando lottava tra la vita e la morte.

Sarp ha ceduto alla cognata Sirin in cambio della salvezza di Bahar

Non appena è venuto a conoscenza della grave malattia della prima moglie Bahar, Sarp ha supplicato Sirin di donare il midollo osseo alla sorellastra, essendo risultata l’unica compatibile per il trapianto. La ragazza ha approfittato dell’occasione per costringere il cognato Sarp a concedersi a lei, in cambio della salvezza di Bahar, ma ha documentato tutto scattando alcune foto compromettenti con il suo cellulare.

Appena è venuto a conoscenza dell’ennesima cattiveria della figlia grazie a Piril (Ahu Yağtu), la seconda moglie di Sarp, deluso per l’ennesima volta e su tutte le furie, Enver ha rinnegato Sirin e l'ha cacciata via di casa.