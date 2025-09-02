Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano un momento particolarmente commovente. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, infatti, Nisan e Doruk abbracceranno Sarp. Tutto ciò accadrà quando l’uomo scoprirà che la sua prima moglie, Bahar, e i loro due bambini, sono vivi, contrariamente a quanto gli era stato fatto credere. Sarà Enver a rivelargli il grande inganno nel quale ha vissuto per diversi anni.

Sarp scopre che Bahar, Doruk e Nisan sono vivi

Sarp inizierà a recarsi sempre più spesso a casa di Hatice per ottenere quante più informazioni possibili su Bahar e i suoi due figli.

Durante una visita al giardino di Enver, riconoscerà il bambino che, pochi giorni prima in ospedale, lo aveva chiamato papà. Poco dopo, apparirà anche Nisan, e la presenza di due bambini dell’età che avrebbero avuto i suoi figli se fossero vivi, lo porterà a mettere in discussione ogni sua certezza. Il marito di Bahar comincerà, così, a sospettare che la sua prima famiglia non sia realmente morta, come ha sempre creduto. Il colpo di scena arriverà quando Sarp, armato di una pala, si recherà sulle tombe dei suoi cari per iniziare a scavare. L'uomo farà una scoperta sconvolgente: i corpi di Bahar, Nisan e Doruk non si trovano lì.

Sarp abbraccia Nisan e Doruk

Nel frattempo, Sarp tornerà a casa di Enver, il quale, in un primo momento, si rifiuterà di aprirgli.

Tuttavia, il sarto finirà col cambiare idea. Tra i due ci sarà un confronto drammatico, durante il quale Enver rivelerà finalmente la verità: Bahar è viva, ma le sue condizioni sono gravi a causa della malattia di cui soffre, mentre Nisan e Doruk godono di buona salute. Bahar, intanto, si troverà ricoverata in ospedale in condizioni critiche e tutti si precipiteranno per starle accanto. Sarp si troverà così faccia a faccia con Nisan e Doruk, che lo riconosceranno e correranno ad abbracciarlo. Il momento sarà particolarmente intenso ma di brevissima durata: Sarp, infatti, sarà costretto a fuggire per non mettere in pericolo la vita dei suoi cari.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceyda ha scoperto che il suo matrimonio è fasullo

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Ceyda ha implorato Hikmet di aiutarla a ottenere il divorzio da Peyami. Tuttavia, il genero di Seyfullah ha rivelato alla sua ex amante che il matrimonio, celebrato di recente, non è valido, poiché l’officiante non era autorizzato e i documenti risultano nulli. Nel frattempo, le condizioni di Bahar si sono aggravate, rendendo necessario il suo trasporto d’urgenza in ospedale. Sirin, intanto, è sempre più ossessionata dalla scoperta che Sarp è vivo, temendo per la sorte dei suoi cari. Anche Enver ha appreso che il marito di Bahar non è morto, grazie alla testimonianza del proprietario di un negozio di telefonia, che ha confessato di averlo visto nel suo punto vendita.