Nei prossimi episodi della soap turca La forza di una donna, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) crederà che sia stata Piril Nalbantoğlu (Ahu Yağtu) a far scoprire a Bahar (Özge Özpirinçci) che si è risposato con lei. Per questa ragione, l'uomo si scaglierà contro la seconda moglie, senza sospettare del coinvolgimento di Sirin Sarikadi (Seray Kaya) nella faccenda.

Bahar scopre che suo marito Sarp si è rifatto una nuova vita con Piril

Appena scoprirà che il suo nemico Nezir (Hakan Karahan) potrebbe fare del male anche a Bahar e ai loro figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), Sarp ordinerà a Munir di comprargli un cellullare per darlo alla sua prima moglie.

Sapendo che la casa in cui vive la sua precedente famiglia è sorvegliata dagli uomini di Nezir, Sarp farà recapitare il telefono destinato a Bahar a casa di Enver.

Inoltre Bahar, rimarrà parecchio delusa da Sarp , appena verrà a conoscenza che si è rifatto un'altra vita al fianco di Piril, da cui ha avuto due gemelli. La donna scoprirà la verità a causa di uno stratagemma della sorellastra Sirin, che la farà invitare da Munir nell'hotel in cui Sarp si è rifugiato insieme alla sua nuova famiglia, dopo aver fatto rapire i nipoti Nisan e Doruk. Non appena i bambini verranno rilasciati, Enver darà a Bahar il cellulare di Sarp. A quel punto, Bahar telefonerà al marito e oltre ad arrabbiarsi con lui per aver messo in pericolo lei e i loro figli, gli dirà di sapere che si è risposato.

Bahar non risponde alle telefonate di Sarp, Piril disperata

A quel punto, Sarp si infurierà con Piril, con la convinzione che sia stata lei a rivelare a Bahar il posto in cui si stavano nascondendo da Nezir. L'uomo accuserà la seconda moglie di non avergli dato la possibilità di raccontare a Bahar ciò che è successo quattro anni prima. In preda alla rabbia, Sarp tenterà di contattare Bahar senza ricevere alcuna risposta .

Piril invece cadrà nella disperazione totale, appena scoprirà grazie a un'app del telefono che Sarp ha chiamato Bahar amore mio durante una conversazione telefonica. Ancora una volta, Sarp dovrà guardarsi le spalle dal suocero Suat, il quale vorrà trovare l'ennesimo piano per salvare il matrimonio della figlia Piril.

Sarp è stato in procinto di uccidere il suocero Suat

Dopo aver trovato il cadavere di sua madre Julide nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk, Sarp è andato su tutte le furie. L'uomo è stato sul punto di uccidere il suocero Suat, per averlo ingannato per tutti questi anni, facendogli credere che la sua prima moglie e i loro bambini fossero morti a causa di un incendio. Dopo aver assistito al duro scontro, Sirin è uscita dalla sua stanza e si è presa cura del suo alleato Suat, il quale è stato picchiato duramente da Sarp.