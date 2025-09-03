Prossimamente, ne La forza di una donna si assisterà all’ennesima cattiveria di Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) nei confronti di Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi). Prima di donarle il midollo osseo, la farà sprofondare in un pianto disperato, rinfacciandole di non aver mai dovuto cedere al corteggiamento di suo marito Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk). Sirin è ossessionata da Sarp e usa questa ossessione per ferire Bahar.

Sarp chiede a Sirin di salvare la vita alla sorellastra Bahar

Appena scoprirà che Bahar è viva e sta lottando tra la vita e la morte a causa dell’anemia aplastica, Sarp andrà a riabbracciare i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) in ospedale.

Inoltre, grazie alla seconda moglie Piril (Ahu Yağtu), scoprirà che Sirin si sta nascondendo a casa di Suat (Gazanfer Ündüz) per non donare il suo midollo osseo alla sorellastra Bahar.

Dopo averla trovata, Sarp supplicherà Sirin di salvare la vita a Bahar. Sarp le prometterà che non si riavvicinerà a Bahar, una promessa fatta solo per convincerla a donare il midollo, non per reale convinzione. Così Sirin annuncerà ai familiari di volersi sottoporre alla donazione.

Bahar viene operata, Sirin fa una scenata di gelosia

Bahar soffre di anemia aplastica, una malattia rara e grave curabile solo con il trapianto di midollo. Proprio quando Bahar sarà in procinto di entrare in sala operatoria, Sirin le chiederà perdono per tutto il male che le ha fatto e le farà credere che è stato Sarp a corteggiarla in passato, mostrandosi pentita del suo comportamento.

Dopo essere stata consolata dall’amica Ceyda, Bahar verrà finalmente operata di trapianto di midollo osseo e l’intervento avrà un esito positivo. Anche in tale circostanza, Sirin farà una scenata di gelosia, perché sua madre Hatice (Bennu Yildirimlar) si precipiterà subito al capezzale di Bahar: si sentirà messa da parte.

Sarp credeva che Bahar, Nisan e Doruk fossero morti

Suat ha fatto di tutto per tenere nascosto a Sarp il fatto che Bahar fosse viva. Infatti, per anni, ha creduto che la moglie e i figli fossero morti in un incendio. Proprio per questo motivo, Sarp si è rifatto una nuova vita al fianco di Piril, da cui ha avuto due gemelli. L’uomo ha sospettato che Bahar e i bambini fossero vivi.

In seguito, Sarp ha scoperto il cadavere di sua madre Julide (Şebnem Köstem) nascosto nella falsa tomba di Bahar, così è corso ad affrontare il suocero Suat in preda alla furia. Dopo aver appreso di essere stato ingannato per tutto questo tempo, Sarp ha avuto un nuovo confronto con Enver (Şerif Erol), il quale messo alle strette, gli ha rivelato che la sua precedente famiglia è viva. La felicità di Sarp è durata poco, visto che è venuto a conoscenza della grave malattia di Bahar.