Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yeliz Unsal (Ayça Erturan) perderà la vita per mano di uno scagnozzo di Nezir, che farà il suo arrivo nel quartiere di Tarlabasi per rapire Nisan, Doruk e Bahar.

Nezir dà ordine ai suoi uomini di rapire Bahar, Nisan e Doruk

Tutto inizierà quando Nezir ordinerà ai suoi uomini di rapire Bahar, Nisan e Doruk per far uscire Sarp allo scoperto. Il malintenzionato avrà intenzione di eliminarlo per vendicare la morte di suo figlio Mert.

Azmi organizzerà nei minimi dettagli il rapimento di Bahar (Özge Özpirinçci) e dei bambini nel quartiere di Tarlabasi.

Il piano sarà scoperto da Munir che avviserà immediatamente Suat. Quest'ultimo avrà una reazione sorprendente poiché non muoverà un dito per salvare la prima famiglia di Sarp per paura che lui lasci Piril. In questo modo, Suat vorrà liberarsi del genero, ormai diventato un vero intralcio per la stabilità emotiva della figlia.

Yeliz muore per mano di uno scagnozzo di Nezir

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sarp scoprirà il piano di Nezir presentandosi a casa di Bahar, dove Hatice, Yeliz e Ceyda si stanno prendendo cura di Nisan, in preda ad una violenta febbre. L'uomo convincerà la sua prima famiglia a seguirlo, avvisandoli che gli scagnozzi di Nezir stanno arrivando per sequestrarli.

Bahar e i bambini saranno accompagnati in un rifugio segreto da Sarp.

Nel frattempo a Tarlabasi accadrà una tragedia poiché uno degli uomini di Nezir farà partire per sbaglio un colpo di pistola che costerà la vita a Yeliz, che proprio quel giorno aveva trovato un lavoro in una boutique di abiti. I delinquenti fuggiranno quando capiranno di aver ucciso la migliore amica di Ceyda ma poi verranno giustiziati per non essere riusciti a sequestrare Bahar, Nisan e Doruk. Allo stesso tempo, Arif ed Enver consoleranno Hatice e Ceyda in preda allo sconforto per la morte di Yeliz.

Arif ha chiesto a Bahar di diventare sua moglie

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sarp ha informato Enver di voler incontrare subito la sua prima famiglia dopo aver visto che le loro tombe al cimitero sono vuote.

Il sarto ha pregato l'ex genero di avere pazienza poiché Bahar è fortemente malata e non potrebbe sopportare un altro choc emotivo.

Arif, invece, ha lasciato a bocca aperta la protagonista, facendole una romantica proposta di nozze dopo averla baciata sulle labbra. Bahar ha accettato di sposare il suo vicino di casa all'oscuro che Sarp sia ancora vivo.