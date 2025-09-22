Nezir sequestrerà Bahar, Doruk e Nisan nelle prossime puntate de La forza di una donna e li porterà alla sua villa in attesa che Sarp vada a salvarli.

Le anticipazioni rivelano che Nezir non tratterà Bahar e i bambini come ostaggi, ma come ospiti, anche se loro avranno inevitabilmente paura. Lo scopo dell'uomo sarà aspettare che Sarp vada a prendere la sua famiglia, ma lui non potrà perché sarà ferito in un incidente di auto e avrà difficoltà a muoversi.

Sarp, ferito in un incidente, non potrà raggiungere subito Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e i bambini saranno da soli in montagna quando arriverà Nezir.

Quest'ultimo sarà accompagnato da un gruppo di uomini armati e prenderà in ostaggio Bahar, Doruk e Nisan per sapere dov'è Sarp. Spaventato all'idea che possano fare del male alla sua mamma, il bambino risponderà che suo padre è andato al supermercato. Nezir, a quel punto, sequestrerà Bahar e i bambini, mentre Sarp sarà incastrato nella sua auto dopo un incidente. L'uomo riuscirà a fatica ad uscire dall'abitacolo, ma avrà una ferita alla gamba e si trascinerà fino alla strada. Sarp riuscirà a tamponare la ferita e raggiungerà lo chalet con molta difficoltà, ma sarà troppo tardi. L'uomo non troverà più né Bahar, né i bambini in casa e capirà che è successo quello che temeva da tempo. A dargli conferma del sequestro sarà una lettera firmata da Nezir: "Ho tre cose a cui tieni molto, adesso è necessario incontrarci".

Sarp non potrà più scappare: per lui arriverà il momento di affrontare la dura realtà. Nel frattempo, Bahar, Doruk e Nisan arriveranno a casa di Nezir che non farà loro del male, ma li terrà alla sua villa come ospiti. Doruk noterà subito la foto di Mert quando era bambino, ma non saprà spiegarsi il motivo del loro soggiorno in quel posto. Nezir farà accomodare Bahar e i bambini a tavola e ceneranno insieme, mentre Sarp, disperato, resterà allo chalet con forti dolori alla gamba.

Il coraggio di Doruk conquisterà Nezir

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, dopo la cena, Bahar parlerà con Nezir. "Noi non abbiamo colpe, non sappiamo nulla di quello che è successo", dirà la donna, "Ti prego lascia andare i miei figli".

L'uomo non risponderà e Doruk gli intimerà di non toccare mai più sua madre, ricordando che allo chalet, l'uomo le aveva toccato il mento. Il coraggio del bambino colpirà Nezir che a lui risponderà con rispetto: "Non la toccherò più". Pur essendo stati trattati come ospiti, i bambini capiranno di essere in una brutta situazione e appena Nezir li lascerà da soli si stringeranno alla loro mamma, impauriti. La notte trascorrerà senza nessun cenno da parte di Sarp e il padre di Mert si domanderà come mai l'uomo non sia ancora andato a salvare sua moglie e i suoi bambini. Bahar, Doruk e Nisan, avranno una stanza grande e comoda per riposare e al mattino saranno chiamati per la colazione con Nezir.

Un momento di grande felicità per Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha accettato la proposta di nozze da Arif e sta vivendo dei giorni stupendi. La donna, infatti, ha finalmente ricevuto il midollo da Sirin ed è stata dimessa per tornare a casa dai suoi cari. Bahar ha promesso a tutti che in quella casa si ballerà per almeno un minuto al giorno e non ci sarà più spazio per la tristezza. La donna ignora che Sarp è vivo, ma Nisan e la sua famiglia hanno intenzione di metterla al più presto al corrente di tutto. Bahar, ormai, è guarita e quindi è in grado di sopportare anche grandi emozioni. Arif teme quel momento, perché sa che la donna potrebbe tornare con Sarp e mandare all'aria il suo sogno di sposarla.