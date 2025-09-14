Ceyda, Yeliz e Bahar si stringeranno in un abbraccio carico di affetto e ottimismo nelle prossime puntate de La forza di una donna, ignare che sarà l’ultimo insieme. "Vi amo", dirà Bahar prima di andare via.

Le anticipazioni rivelano che Bahar confiderà alle sue amiche di voler lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita felice. Le tre si abbracceranno, ma la sera stessa tutto verrà stravolto. Sarp rapirà Bahar e i bambini e Yeliz perderà la vita nell’agguato di Nezir. Ceyda vedrà la sua esistenza andare in pezzi, mentre Bahar, ormai lontana con Sarp, non si accorgerà di aver perso per sempre la sua più cara amica.

Il ritorno di Sarp porterà diversi guai a Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar tornerà a casa guarita dalla sua malattia e sarà al settimo cielo. Ad accoglierla, come sempre, ci saranno Enver, Hatice e Arif, ma soprattutto Yeliz e Ceyda, le sue inseparabili amiche. Per Bahar i guai e le brutte sorprese, purtroppo, continueranno anche dopo la guarigione, ma la donna avrà sempre la lucidità mentale di ridimensionare tutto con un grande ottimismo. Poco dopo il suo ritorno a casa, incontrerà Sarp e il loro abbraccio sarà un'emozione unica, che durerà troppo poco. La parentesi di felicità lascerà presto spazio a una serie di problemi che porteranno Bahar a volersi separare per sempre da Sarp.

Tutto avrà inizio quando Sirin e Suat si renderanno conto che l'unico modo per separare Sarp dalla moglie sia mostrare a Bahar che l'uomo ha una nuova famiglia. Per farlo, Suat escogiterà il rapimento di Nisan e Doruk e attirerà Bahar a un finto appuntamento con Sarp. La donna si troverà faccia a faccia con Sarp e la sua nuova famiglia, ma non potrà reagire, perché Munir le dirà che i suoi figli sono nelle loro mani. Lo spavento per Bahar sarà tale che, dopo questa pessima esperienza, deciderà di lasciarsi alle spalle il suo passato e non vedere mai più Sarp.

Bahar, Yeliz e Ceyda: amiche sincere e inseparabili

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar donerà gli scarponi di Sarp a un clochard e si prometterà di non voler più aver niente a che fare con lui.

Oltre al rapimento dei bambini, ci sarà il sequestro di Arif, che passerà ore di terrore sotto la minaccia di uomini armati. Bahar si renderà conto che Sarp sta portando solo guai, ma questo non la farà abbattere. La donna busserà alla porta di Yeliz e Ceyda e parlerà loro della sua decisione: "Da oggi sarò sempre felice. I miei figli stanno bene, io sono guarita dalla malattia". Bahar riconoscerà tutte le sue fortune e spiegherà che non le importa che Sarp abbia una nuova moglie e altri figli. Yeliz, Ceyda e Bahar si stringeranno in un abbraccio ricco di affetto, certe che, se resteranno unite, potranno superare qualunque cosa. "Vi amo", dirà la donna prima di andare via. Questo momento ricco di significato, però, segnerà l'ultimo abbraccio delle tre amiche.

La sera stessa, tutto cambierà per sempre: Sarp rapirà Bahar e i bambini e Yeliz perderà la vita nell'agguato organizzato da Nezir. Per Ceyda sarà una catastrofe, mentre Bahar, ormai lontana con Sarp, resterà all'oscuro della tragedia che si è lasciata dietro.

Il trapianto di Bahar e il ricatto di Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar sta lottando tra la vita e la morte a causa dell'avanzare della sua malattia. È partita una corsa contro il tempo per cercare Sirin, l'unica in grado di salvare sua sorella con un trapianto, ma la ragazza sembrava introvabile. A salvare la situazione è stato Sarp che ha trovato Sirin e l'ha costretta a seguirlo in ospedale. La ragazza, però, non ha ceduto facilmente.

Sirin, in cambio del midollo, ha chiesto di stare con Sarp e lui ha dovuto accettare per salvare la vita di sua moglie. Bahar non ha idea di quello che sta succedendo ed è ancora convinta che Sarp sia morto.