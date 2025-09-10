Variazione di palinsesto per La forza di una donna nella giornata di sabato 13 settembre 2025, giorno in cui la serie turca debutterà anche nel fine settimana di Canale 5.

I vertici del Biscione hanno scelto di puntare su questo titolo per assicurare un buon traino all'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno festeggia i venti anni di conduzione.

L'appuntamento di sabato con la soap opera avrà una durata extra-large e comincerà con largo anticipo rispetto all'orario canonico del daytime feriale.

Variazione palinsesto La forza di una donna del 13/09: la serie si allunga a due ore in daytime

Per gli appassionati de La forza di una donna è in arrivo un nuovo appuntamento speciale previsto per questo sabato 13 settembre.

La serie turca incentrata sulle vicende di Bahar sarà in onda anche nel weekend e, per l'occasione, Mediaset ha scelto di non trasmettere degli episodi singoli della durata di un'ora bensì di puntare sulla trasmissione di puntate extra-large che andranno in onda dalle ore 14:25 circa.

Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, i nuovi episodi dureranno ben due ore, lasciando poi la linea a Verissimo per le 16:30 circa, quando debutterà la nuova edizione che prevede la partecipazione di ospiti particolarmente attesi dal pubblico, tra cui Raoul Bova e Katia Ricciarelli.

La soap La forza di una donna andrà in onda anche domenica 14 settembre

Un ulteriore appuntamento speciale con la soap opera è in programma anche nel pomeriggio di domenica 14 settembre a partire dalle ore 14:35 circa, subito dopo Beautiful.

Tuttavia, quello della domenica, non sarà un appuntamento ricorrente dato che dal 21 settembre è prevista la messa in onda della nuova stagione di Amici, il talent show che porta la firma di Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione su Canale 5.

Tuttavia, a partire da lunedì 15 settembre si tornerà alla consueta programmazione per La forza di una donna nel daytime feriale: la serie sarà trasmessa dalle 15:40 alle 16:45 circa in prima visione assoluta.

Crescono gli ascolti de La forza di una donna nel daytime di Canale 5

In attesa di questi episodi speciali, la soap opera prosegue la sua marcia trionfante nella gara ascolti del primo pomeriggio televisivo di Canale 5.

La puntata trasmessa l'8 settembre è stata vista da una media di oltre 1,8 milioni di spettatori, pari a uno share che ha sfiorato il muro del 24% su Canale 5.

Numeri che hanno permesso a La forza di una donna di superare l'ascolto dell'esordio de Il Paradiso delle signore 10: la soap di Rai 1, infatti, ha totalizzato una media di circa 1,1 milioni di spettatori in daytime.