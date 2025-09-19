Variazione di programmazione per La forza di una donna a partire dal prossimo lunedì 22 settembre. La soap opera turca, con il ritorno in TV di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, perderà un po' di spazio nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

I nuovi episodi, infatti, non avranno più la durata di un'ora, dato che, diversamente da quanto annunciato in un primo momento, non saranno più trasmessi fino alle 17: le nuove puntate, infatti, chiuderanno intorno alle 16:45, per lasciare più spazio al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

Variazione programmazione per La forza di una donna da lunedì 22 settembre

Nuove variazioni di programmazione per La forza di una donna sono in arrivo dal prossimo lunedì 22 settembre, giorno in cui ritornerà in daytime Maria De Filippi con il suo consueto dating show dei sentimenti, pronto a presidiare la fascia oraria che va dalle ore 14:45 alle 16:05 circa.

Le nuove puntate della soap turca andranno in onda dalle 16:10 alle 16:45 e non come inizialmente previsto dal palinsesto di Canale 5 fino alle 17:00.

Mediaset, infatti, aveva scelto di ridurre la durata del talk show di Nuzzi per dare maggiore spazio alla serie turca con protagonista Bahar: la soap sta registrando ascolti in costante crescita, diventando un vero e proprio fenomeno Auditel nel palinsesto di Canale 5.

La soap opera La forza di una donna perde spazio su Canale 5

Alla fine, complici gli ascolti in leggera crescita di Dentro la notizia proprio in questo slot orario, si è deciso di non posticipare la partenza del programma, bensì di lasciarlo in onda dalle 16:45 su Canale 5.

A farne le spese, quindi, sarà la durata complessiva de La forza di una donna, dato che i nuovi episodi dal 22 settembre non avranno più la durata di un'ora, bensì di soli 35 minuti.

Questa sarà la collocazione nel palinsesto feriale fino al ritorno della striscia quotidiana di Amici 25, mentre nel weekend proseguirà regolarmente al sabato con la doppia puntata di due ore dalle 14:30 alle 16:30.

Volano gli ascolti de La forza di una donna nel daytime pomeridiano di Canale 5

Intanto, gli ultimi episodi de La forza di una donna trasmessi in questi giorni su Canale 5, complice il ritorno in scena di Sarp, hanno fatto registrare ascolti in costante crescita.

La media della puntata del 17 settembre è stata di circa 2,1 milioni di spettatori in total audience, pari a uno share che ha raggiunto la soglia del 26%, con picchi di oltre 2,5 milioni di spettatori durante la messa in onda (con punte del 29%).

Numeri che assicurano un ottimo traino al ritorno di Uomini e donne, in programma dal prossimo 22 settembre, dopo i consueti tre mesi di pausa estiva.