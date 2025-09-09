Nella diciassettesima puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 domenica 14 settembre 2025, Cihan (Burak Tozkoparan) si scuserà con Melek (Hafsanur Sancaktutan) per il suo comportamento. Sevilay (Leyla Tanlar), invece, riuscirà a fuggire da Villa Sansalan insieme a Nuh (Aras Aydin).

Samet mette in vendita l’hotel Sansalan

Sumru racconterà a Tahsin della violenza subita dal padre di Melek e Nuh. Quest'ultimo, saputa la storia, si riavvicinerà alla madre. Nel contempo, Cihan rimprovererà Melek per avergli nascosto la gravidanza.

Sumru convocherà una conferenza stampa e rivelerà pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei: emergerà che la donna ha falsificato il test del DNA della nipote Harika, per farle credere di non essere la figlia biologica di Samet.

Samet metterà in vendita l’Hotel Sansalan e scoprirà che le azioni di sua moglie Sumru sono state trasferite a Hikmet. Proprio quando i Sansalan incontreranno Irade Salimova, l’acquirente straniera dell’albergo, per farle firmare il contratto, Nuh e Tahsin si presenteranno al ristorante e faranno saltare la trattativa.

Harika, Esat e Hikmet si alleano contro Sevilay e Nuh

Dopo aver tentato di riavvicinarsi a Cihan, Melek gli dirà di dimenticarsi del bambino che aspetta da lui. Nel corso della notte, Cihan si precipiterà da Melek per chiederle perdono e prometterà di mettere fine ai suoi conflitti con suo fratello Nuh. Cihan farà un passo indietro quando Melek gli nominerà Tahsin. Convinto che quest’ultimo non sia sincero, Cihan dirà addio a Melek.

Sevilay riuscirà a contattare Nuh usando il telefono che le ha regalato Nihayet. Il giorno dopo, i due si daranno alla fuga sotto lo sguardo di Harika, Esat e Hikmet, i quali stringeranno un’alleanza per separare la coppia.

Melek ha ferito gravemente Cihan

Melek ha perso completamente il controllo quando ha scoperto che Cihan ha fatto aggredire brutalmente suo fratello Nuh. Accecata dalla rabbia, ha affrontato il suo ex e, dopo un confronto acceso, ha premuto il grilletto della pistola e l’ha colpito al petto, ferendolo. Melek ha lasciato Cihan riverso a terra privo di sensi e in una pozza di sangue. A quel punto, convinta di averlo ucciso, la giovane ha tentato di gettarsi da un ponte, ma ha cambiato idea dopo aver pensato al figlio che aspetta. Mentre Melek si è recata al commissariato per costituirsi, Cihan è stato portato in ospedale in condizioni disperate, facendo sprofondare nello sconforto totale i suoi familiari.