L'appuntamento con La notte nel cuore è confermato nel palinsesto autunnale di Canale 5: la dizi andrà infatti in onda domenica 14 settembre in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Sumru deciderà di confessare a Tahsin tutta la verità sulla violenza subita dal padre dei due gemelli.

Un racconto toccante e al tempo stesso straziante per la donna, che verrà ascoltato di nascosto anche da Nuh, che scoprirà finalmente la verità su quanto accaduto alla madre decidendo di darle tutto il conforto necessario.

Nuh scopre della violenza subita da Sumru: anticipazioni La notte nel cuore di domenica 14 settembre

Sumru deciderà dunque di aprire il suo cuore e confessare a Tahsin tutta la verità sulla violenza subita negli anni precedenti dal padre dei due gemelli.

La conversazione verrà ascoltata in segreto anche da Nuh: il ragazzo apprenderà così questa triste verità e resterà a dir poco scosso, tanto poi da avvicinarsi in lacrime a sua madre per consolarla.

Intanto Cihan si scaglierà contro Melek e finirà per rimproverarla perché gli ha tenuto nascosta la verità sulla sua gravidanza.

Sumru contro Hikmet, Nuh e Sevilay si vendicano dei Sansalan

Le anticipazioni sulla prossima puntata de La notte nel cuore di domenica 14 settembre, inoltre, rivelano che Sumru deciderà di convocare una conferenza stampa, durante la quale rivelerà apertamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei.

La donna, poi, deciderà di mostrare ai vari giornalisti presenti il test del DNA di Harika.

Intanto gli uomini di Sansalan incontreranno Irade Salimova, acquirente interessata all'acquisto dell'albergo. Tuttavia, prima di arrivare alla firma del contratto, faranno irruzione Nuh e Sevilay che, d'accordo con la donna, faranno saltare l'accordo.

Il bilancio Auditel de La notte nel cuore e la sfida tv con la fiction Balene prevista in autunno su Rai 1

In attesa di questi nuovi episodi, gli ascolti de La notte nel cuore continuano ad assicurare dei buoni numeri alla prima serata domenicale di Canale 5.

La serie si è assestata sulla soglia dei 2 milioni di spettatori fissi a settimana, pari a uno share che ha toccato il 16% con picchi del 19%.

Numeri positivi per il periodo estivo che, tuttavia, potrebbero costituire un problema con il debutto di Balene, la nuova fiction del prime time domenicale di Rai 1 con protagonista Veronica Pivetti, in partenza dal 21 settembre.

Si tratta di un titolo molto atteso dal pubblico che potrebbe raggiungere ascolti più che soddisfacenti.