Nel prossimo episodio della serie turca La notte nel cuore, in onda giovedì 2 ottobre alle 21:30 su Canale 5, si assisterà a un'escalation drammatica di tensioni e colpi di scena.

Samet si oppone con fermezza alla richiesta di divorzio avanzata da Sumru. L’uomo è ossessionato dall’idea di perderla e si rifiuta categoricamente di lasciarla andare. Dopo un acceso confronto all’uscita dal lavoro, Samet decide di seguirla in auto, ma la situazione sfugge rapidamente di mano: l’inseguimento si conclude tragicamente con l’auto dell’uomo che precipita in un dirupo.

Samet viene immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Sumru, nonostante tutto il dolore che l'ex marito le ha causato, corre in ospedale insieme a Tahsin per avere sue notizie. Fortunatamente, Samet riesce a sopravvivere all’intervento chirurgico.

Nuh scopre che Hikmet ha causato l'incidente d'auto

Tuttavia, il pericolo non è ancora scongiurato: Samet ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Durante un colloquio con i medici, rivela che Bunyamin, essendo suo figlio, potrebbe essere un donatore compatibile.

Nel frattempo, Sumru è vittima di una campagna diffamatoria: compaiono in città striscioni offensivi con accuse infamanti che la descrivono come l’amante di Tahsin. La donna, esasperata, affronta uno degli uomini che diffondono le calunnie e tra i due nasce un alterco che li conduce entrambi in commissariato.

Anche Nuh è travolto dalla rabbia. Dopo aver scoperto che Hikmet ha cercato di provocare l’aborto di Melek (che ha ricevuto la lettera d'addio da parte di Cihan, causandole un incidente d’auto) si presenta da lei armato di pistola. La costringe a confessare, ma poi, sopraffatto dalla situazione, decide di non premere il grilletto.

Sevilay stanca della gelosia

Sul fronte sentimentale, Nuh è in preda al panico quando perde le tracce di Sevilay. Quando la sorprende in compagnia di Nazim, esplode di gelosia. Sevilay, stanca delle sue reazioni impulsive, decide di allontanarsi. Tuttavia, dopo un confronto sincero, chiarisce i suoi sentimenti a Nuh: ora che ha riconquistato la propria libertà, non vuole più essere schiava della possessività altrui.

Colpito dalle sue parole, Nuh le apre il cuore e le confessa di avere una paura terribile di perderla. Tocca allora a Sevilay decidere se restare o andare via.

Infine, la salute di Samet peggiora improvvisamente: il suo cuore cede e va in arresto cardiaco.

Ascolti in crescita per La notte nel cuore

Intanto, La notte nel cuore ha conquistato il pubblico italiano. Come dimostrano gli ascolti in crescita, la serie turca è solo l'ultima in ordine di tempo ad aver avuto successo.

Tanto che la Mediaset ha deciso di raddoppiare la sua messa in onda anche questa settimana. Nella serata di domenica 28 settembre si sono sintonizzati davanti allo schermo 2.413.000 spettatori (17,6%).