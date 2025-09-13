Le anticipazioni de La notte nel cuore di domenica 21 settembre rivelano che Sevilay e Melek si ritroveranno assieme all'interno della villa di Tahsin.
Tra le due ragazze nascerà subito un rapporto di grande affetto, tanto che Sevilay deciderà poi di accompagnare Melek a fare la prima visita dal ginecologo, dopo che verrà finalmente liberata da sua nonna, la quale le chiederà scusa per essersi intromessa nel rapporto con sua madre.
Melek viene liberata: anticipazioni La notte nel cuore del 21 settembre
Sevilay verrà portata da Nuh all'interno della villa di Tahsin: qui si ritroverà a parlare apertamente con Melek e, le due ragazze, si mostreranno fin dal primo momento particolarmente legate.
Intanto Bunyamin, incalzato da Nihayet, deciderà di liberare Melek: la nonna, amareggiata dalla situazione, chiederà scusa alla nipote per essersi intromessa nel rapporto tra lei e sua madre.
Dopo la liberazione, sarà la nonna stessa che darà ordine ai suoi uomini di far riportare Melek a casa sua, sana e salva, così da poter riabbracciare di nuovo la sua mamma.
Sevilay accompagna Melek dal ginecologo per la visita
Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore di domenica 21 settembre, inoltre, rivelano che Sevilay riuscirà finalmente a vivere un periodo di grande serenità e tranquillità all'interno della casa di Tahsin assieme a Nuh e Melek.
Intanto per Melek arriverà il momento della visita di controllo dal ginecologo: Sevilay deciderà di essere al suo fianco e si dirà disposta ad accompagnarla e supportarla in questa fase della sua vita.
Sospesa la doppia puntata settimanale de La notte nel cuore in prime time su Canale 5
In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap opera è stato cancellato con il doppio appuntamento serale su Canale 5.
Al martedì sera, dal 16 settembre, non ci saranno più le puntate della soap per lasciare spazio alla nuova edizione di Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker.
L'appuntamento con la serie turca, invece, proseguirà soltanto di domenica sera e proprio dal 21 settembre si ritroverà a dover sfidare l'appuntamento con Balene - Amiche per sempre, la nuova fiction del prime time di Rai 1 con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris.
Una sfida importante per La notte nel cuore che, nel corso delle ultime settimane di programmazione, ha registrato una media di oltre 2,2 milioni di spettatori in prime time, raggiungendo la soglia del 16% di share con picchi che hanno toccato anche il 19% durante la messa in onda, permettendo alla rete ammiraglia Mediaset di vincere a mani basse la sfida Auditel della prima serata.