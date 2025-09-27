Nella puntata de La notte nel cuore in onda domenica 28 settembre, Cihan aggredirà Esat e lo minaccerà puntandogli una pistola in fronte. Saranno attimi carichi di tensione e solo l'arrivo tempestivo di Samet eviterà il peggio. Sansalan prenderà le difese del figlio minore e Cihan arriverà alla conclusione che per lui è arrivato il momento di andarse dalla Turchia e tornarsene in Germania.

Cihan aggredisce Esat e lo minaccia con una pistola

Bünyamin si recherà con i suoi uomini a prendere Esat e ne nascerà una colluttazione durante la quale quest'ultimo verrà ferito al braccio.

Cihan nel frattempo, ha dato ordine ai domestici della villa di radunare tutte le cose del fratellastro con l'intento di cacciarlo da casa. Non appena Esat rientrerà a casa, Cihan lo aggredirà e minaccerà persino di ucciderlo puntandogli una pistola contro. Solo il tempestivo intervento di Samet eviterà il peggio. Sansalan senior prenderà le difese di Esat e dirà chiaramente a Cihan che nessuno verrà cacciato dalla villa. A questo punto, l'ex di Melek se ne andrà, stanco dei continui conflitti familiari. Nel frattempo Tashin nominerà Sumru responsabile del negozio di tappeti che rimetterà al loro posto i suoi colleghi che, fino a quel momento, l'avevano denigrata e trattata con condiscendenza.

Cihan lascia la Turchia e torna in Germania: anticipazioni del 28/09

Tashin accompagnerà Sumru in tribunale dove si terrà la prima udienza del divorzio tra la donna e Samet. Quest'ultimo a sorpresa, dirà al giudice di non voler più procedere con la causa di separazione perché vorrà tornare con la moglie. Parole che non saranno dettate dall'amore ma solo dal desiderio di non vedere Sumru felice accanto a Tashin. Sumru non ne vorrà sapere di tornare con Samet e il giudice andrà avanti con la causa. Esat affronterà Bunyamin e lo metterà alle strette dopo il suo tradimento mentre Cihan deciderà di lasciare la Turchia per tornare in Germania. Prima di partire farà recapitare una lettera a Melek chiedendole per l'ennesima volta perdono e farà redigere i documenti del divorzio da Sevilay.

Melek cercherà di impedire a Cihan di partire e correrà in aeroporto per fermarlo. Peccato che arriverà troppo tardi.

La notte nel cuore raddoppia: in onda anche giovedì 2/10

Mediaset ha deciso di puntare su La notte nel cuore per riempire il palinsesto di Canale 5, forte degli ascolti più che soddisfacenti fatti registrare dalla serie tv turca in questi primi mesi di programmazione. Lo sceneggiato andrà in onda con un doppio appuntamento nella settimana a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre: ​​dopo l'appuntamento consueto di domenica 28 settembre, la dizi tornerà su Canale 5 anche nel prime time di giovedì 2 ottobre.