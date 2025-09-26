Domenica 28 settembre, alle ore 21:20 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio ricco di tensione della soap turca La Notte nel Cuore. La puntata si preannuncia carica di conflitti, sorprese e drammi familiari destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della scena: l'aggressione a Esat, l’inaspettata mossa di Samet e l’ira di Tahsin.

Cihan ordina un attacco: Esat reagisce con la forza

Cihan decide di agire contro Esat e affida l’incarico a Bunyamin, che con un gruppo di uomini fa irruzione per prelevare il ragazzo. Esat cerca di impedirne l’ingresso, ma la porta viene sfondata e la situazione precipita rapidamente: armato, Esat punta una pistola contro Bunyamin e ne segue una violenta colluttazione.

Nello scontro a fuoco, uno degli uomini di scorta rimane ferito e anche Esat viene colpito.

Nonostante l’aggressione, Cihan non si ferma: fa raccogliere gli effetti personali del fratellastro alla villa Sansalan, deciso a metterlo alla porta. Quando Esat ritorna, i due hanno un duro confronto che degenera in un violento litigio. Samet interviene per sedare la rissa, prendendo apertamente le difese di Esat. Offeso, Cihan va via.

Il divorzio tra Sumru e Samet si complica: Tahsin esplode

Intanto, Sumru si prepara ad affrontare Samet in tribunale per ottenere il divorzio, sostenuta da Tahsin, che la accompagna e le promette appoggio. Ma Samet, vedendoli insieme, non prende affatto bene la cosa: si presenta in aula e dichiara di non voler più firmare per la separazione.

Una decisione che lascia tutti di stucco.

Fuori dal tribunale, la tensione esplode: Tahsin, furioso, perde il controllo e aggredisce Samet, mettendogli le mani al collo. La rabbia è incontenibile, e nessuno riesce a placare l’ira dell’uomo.

Sumru si prende la sua rivincita, Cihan resta per un motivo inaspettato

Tahsin continua a sostenere Sumru e la nomina responsabile del negozio di tappeti, permettendole così di ottenere finalmente un riconoscimento professionale e avere la sua rivincita sui colleghi. Dopo umiliazioni e mancanze di rispetto, Sumru conquista il posto che merita.

Nel frattempo, Cihan si prepara a lasciare tutto, deciso ad andarsene. Melek dopo aver ricevuto la sua lettera d'addio prova a trattenerlo, ma lui è irremovibile, almeno fino a quando non riceve una notizia che cambia tutto: il padre biologico di Sevilay è morto.

Cihan che ha invano chiesto perdono alla sorella di Nuh, colpito dalla notizia, decide di rimandare la partenza per partecipare al funerale.

Ascolti brillanti per la serie turca La notte nel cuore

La notte nel cuore è solo l'ultima delle serie turche acquistate dalla Mediaset ad aver conquistato il pubblico italaino in queste settimane di messa in onda. La dizi sgta facendo registrate ascolti sempre più in crescita.

La puntata andata in onda nella serata di giovedì 25 settembre ha incollato allo schermo 2 milioni e 308mila spettatori, registrando il 15,7% di share.