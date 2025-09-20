Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 28 settembre su Canale 5 rivelano che Nuh e Sevilay si ritroveranno in serio pericolo di vita dopo che la loro auto resterà bloccata sul ciglio di un precipizio.
Intanto, Cihan si mostrerà disposto a tutto pur di incastrare Esat e, dopo aver individuato il nascondiglio preciso in cui si trova l'uomo, chiederà ai suoi fidati uomini di intervenire al più presto per poterlo braccare.
Melek e Sevilay in pericolo di vita: anticipazioni La notte nel cuore di domenica 28 settembre
Sevilay riuscirà finalmente a vivere un momento di serenità e tranquillità all'interno della casa di Tahsin con Nuh e Melek, ma questa calma apparente non durerà a lungo.
Melek, intanto, si appresterà ad affrontare la visita di controllo dal ginecologo per accertarsi che la gravidanza stia procedendo nel migliore dei modi. Sevilay deciderà di non lasciarla sola e si dirà pronta ad accompagnarla per stare al suo fianco.
Le anticipazioni dei prossimi episodi de La notte nel cuore, previsti il 28 settembre su Canale 5, inoltre, rivelano che Sevilay e Melek si ritroveranno in serio pericolo di vita, nel momento in cui resteranno intrappolate all'interno della loro auto sul ciglio di un crepaccio.
Cihan riesce a trovare il nascondiglio di Esat e lo incastra
Un momento di terrore per entrambe, dato che un minimo e semplice movimento farebbe cadere inesorabilmente l'auto nel burrone sottostante.
Intanto, Cihan si dirà disposto a tutto pur di riuscire a ritrovare Esat e, per tale motivo, deciderà di bloccargli il conto bancario e anche la carta di credito.
In questo modo, riuscirà a incastrarlo e, dopo aver individuato il nascondiglio in cui si trova nascosto l'uomo, deciderà di far intervenire i suoi uomini per braccarlo e metterlo così alle strette.
Crescono sempre più gli ascolti de La notte nel cuore nel prime time di Canale 5
In attesa di questi episodi, l'appuntamento con La notte nel cuore continua a rivelarsi vincente dal punto di vista Auditel nel prime time domenicale di Canale 5, registrando ascolti in costante aumento.
Le ultime puntate sono state tra le più seguite della stagione, con una media di oltre 2,2 milioni di spettatori nella fascia serale con punte che hanno raggiunto anche il 20% durante la messa in onda.
La soap si conferma come uno dei prodotti estivi di maggior successo tra quelli lanciati da Mediaset in questa stagione estiva assieme a La forza di una donna, l'altra serie turca che sta spopolando nella fascia pomeridiana con ascolti che arrivano a toccare anche la soglia dei 2,3 milioni nel pomeriggio e picchi del 28% di share.