Esat si accorgerà di aver sbagliato con Esma e, dopo aver lasciato il carcere, parlerà con Nihayet nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Amo davvero Esma", dirà, chiedendo consiglio.

Le anticipazioni rivelano che Esat ascolterà sua nonna e comprerà un anello per la giovane. Il ragazzo farà a Esma una dichiarazione d'amore davanti a tutta la famiglia: "Mi vuoi sposare?". La ragazza, però, non riuscirà più a fidarsi di lui dopo i tradimenti e il finto rapimento.

Nozze forzate per Esat ed Esma

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Esat ne combinerà di tutti i colori alla povera Esma.

Dopo averla sedotta, la inviterà ad abortire quando scoprirà che è incinta. Per Esma sarà una ferita insopportabile, tanto che tenterà di togliersi la vita, ma Cihan prenderà in mano la situazione, costringendo Esat a sposare Esma, che però non sarà affatto felice accanto a lei. Il fratello di Cihan sarà distante dalla moglie e la tratterà con sufficienza, sottolineando più volte che le loro nozze sono state solo una formalità. Esma continuerà a soffrire in silenzio e a sperare che Esat possa cambiare con il figlio in arrivo. Nihayet starà accanto alla ragazza e la incoraggerà, ma non esiterà anche a rimproverare suo nipote quando sarà necessario. Esat raggiungerà il limite quando metterà in scena il rapimento di Esma per estorcere del denaro alla sua famiglia.

Tutto avrà inizio quando Nihayet non riuscirà a trovare la ragazza e chiederà notizie di lei a suo nipote. Esat le spiegherà che sua moglie voleva passare dei giorni al villaggio da sua zia, ma Esma sarà rinchiusa in un fienile, ostaggio dei sequestratori complici del marito. Esat porterà avanti tutto questo pagando anche la zia di Esma, che gli reggerà il gioco e dirà che la nipote è andata via la sera prima. La famiglia sarà in ansia, fino a quando non arriverà la telefonata della richiesta di riscatto: "Vogliamo un milione in cambio di Esma". Esat si fingerà agitato e andrà a pagare il riscatto con Cihan, ma quando tutto sarà finito nasconderà il milione, pronto a dividerlo con Hikmet e Halil.

Il cambiamento di Esat dopo la prigione

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esma verrà rilasciata dai sequestratori e riprenderà la sua vita di sempre. Un giorno, facendo shopping, sorprenderà Esat con un'altra donna e gli farà una scenata di gelosia mettendolo in imbarazzo di fronte a tutti. Una volta a casa, la ragazza gli rivelerà di aver scoperto l'inganno del rapimento: "So che lo hai organizzato tu". Pochi giorni dopo, Cihan farà arrestare suo fratello, che finirà in carcere e otterrà i domiciliari soltanto dopo il funerale di Samet. Esat tornerà dalla prigione totalmente cambiato, anche nei confronti di Esma, che però non riuscirà a perdonarlo e a credergli. Il ragazzo andrà da Nihayet: "Nonna, amo davvero Esma, come faccio a riconquistarla?".

La donna gli suggerirà di avere pazienza, consigliandogli di comprare un anello per chiedere a Esma di sposarlo, questa volta con amore. Esat andrà in gioielleria e si vestirà in modo elegante prima di fare la proposta alla ragazza che ama. Davanti a tutta la famiglia, Esat porgerà l'anello a Esma: "Vuoi sposarmi?". Lei, però, lo deluderà con un no.

Esat ed Esma: una storia d'amore nata per gioco

Nelle puntate in onda in Italia, Esat ha conquistato il cuore di Esma con lusinghe e sguardi insistenti. La ragazza ha provato a resistere, ma alla fine è caduta ai suoi piedi. Tra Esat ed Esma è scoppiata la passione e lui le ha promesso che l'avrebbe sposata. La relazione tra i due è partita in modo clandestino, ma Nihayet ha capito subito che Esma è innamorata di suo nipote.

La donna, conoscendo Esat, ha già capito che lui non ha intenzioni serie e ha provato a mettere in guardia la cameriera. Lei, però, non ha creduto alle parole di Nihayet: "Esat è diverso, mi ama davvero", le ha detto, ancora piena di speranza per il futuro.