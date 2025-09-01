Le nuove tensioni de La notte nel cuore animeranno la puntata di martedì 2 settembre su Canale 5, in onda dalle 21:20. Melek, convinta di aver ucciso Cihan, sarà pronta a costituirsi, ma Tahsin tenterà di fermarla. Nel frattempo, Samet dovrà affrontare nuovi problemi familiari, mentre Cihan lotterà tra la vita e la morte in ospedale.

Melek e Tahsin: una corsa contro il tempo

Melek è consumata dal senso di colpa e decide di andare a costituirsi per il tentato omicidio di Cihan. Tuttavia, Tahsin riesce a trovarla al commissariato e, con grande pazienza e determinazione, la convince a non confessare nulla.

Tahsin le ricorda che deve pensare al futuro del suo bambino, lasciandola confusa su come l'uomo possa essere a conoscenza della sua gravidanza. Alla fine, Melek cede alle sue parole e torna a casa con lui. Tahsin, consapevole che Canan ha già fornito informazioni alla polizia, inizia a preparare Melek per un eventuale interrogatorio. La tensione è palpabile, mentre si attende l'arrivo delle forze dell'ordine.

Samet tra drammi familiari e vendette

Nel frattempo, la situazione di Samet si complica ulteriormente. Dopo aver ordinato la demolizione della casa di Zehra, Enise e Zehra portano a Sumru una valigia con tutte le sue cose. Sumru è furiosa per le azioni del marito e lo maledice pubblicamente, e affronta Nihayet, minacciando di tagliare ogni legame se continuerà a credere alle calunnie su Harika.

Intanto, Hikmet provoca Harika inviandole costantemente i risultati del test del Dna, mentre tiene Sevilay prigioniera nella sua stanza per impedirle di incontrare Nuh. Con Cihan in terapia intensiva, Nihayet convince Esat ad assumere il comando dell'Hotel Sansalan, aumentando ulteriormente la pressione su Samet.

Nella puntata precedente di La notte nel cuore

Nelle puntate precedenti di La notte nel cuore, andate in onda domenica 31 agosto, gli eventi hanno preso una piega sempre più drammatica. Melek inizialmente era decisa ad abortire dopo l’incontro con Cihan e i ricordi dolorosi del passato, ma all’ultimo momento non ha trovato il coraggio di farlo. Più tardi, ha scelto di tenere il bambino, influenzata in modo indiretto dalle parole di Sumru, che, senza rendersene conto, le ha fatto capire di aver preso la strada giusta.

Nel frattempo, Cihan, sospettando del doppio gioco di Seyfi, lo ha attirato in un luogo isolato per scoprire la verità su chi fosse il suo mandante. L’intervento di Tahsin ha ribaltato la situazione: con l’aiuto dei suoi uomini ha salvato Seyfi e ha rivelato a Cihan e Samet di essere il figlio illegittimo di Muzaffer Sansalan, un segreto che da sempre alimenta il suo odio e la sua sete di vendetta verso la famiglia. La tensione è salita ulteriormente quando Samet ha scoperto che, secondo il test del Dna, Harika non è realmente sua figlia biologica. Sconvolto, ha tentato di proteggere Nihayet, scusandosi per averla cacciata e invitandola a tornare a casa, nonostante l’opposizione di Hikmet. Gli scontri familiari e le continue rivelazioni hanno così reso i rapporti tra i Sansalan sempre più fragili, mentre sullo sfondo le mosse di Tahsin minacciano di distruggere per sempre ogni equilibrio.