Le nuove puntate della soap La notte nel cuore, in onda su Canale 5 domenica 7 e martedì 9 settembre, si preannunciano ricche di colpi di scena e tensioni emotive. Melek, ancora in carcere, riceverà la visita di Sumru e Nuh. È proprio in carcere che Melek svela il suo segreto: aspetta un bambino. Nel frattempo Cihan, mosso dai suoi sentimenti ancora vivi per la ragazza, decide di ritrattare la sua deposizione aprendo la strada alla scarcerazione di Melek. Sul fronte opposto Sumru dovrà affrontare un tragico evento, quando un litigio con Gurcan porterà a conseguenze drammatiche.

Cihan ritrattata e Melek torna libera

Con il supporto di Tahsin, Sumru riesce a ottenere un permesso speciale per visitare Melek in carcere e il loro incontro si rivela un momento di grande commozione. La madre e la figlia si confortano a vicenda mentre Nuh, che segue a ruota, scopre che sua sorella è incinta. Sebbene inizialmente arrabbiato, Nuh finisce per accettare la situazione e promette a Melek di starle accanto. Quando Cihan scopre della gravidanza, l’amore che prova per Melek lo spinge a cambiare tutto. Questa scoperta lo spinge a recarsi dal procuratore per ritrattare la sua precedente testimonianza, scagionando così Melek e permettendo il suo rilascio. Tuttavia questo gesto di redenzione non viene accolto bene da tutti, soprattutto da Samet che si mostra furioso con Cihan per il suo cambiamento di idea.

L'inaspettata tragedia di Sumru

Anche per Sumru tutto cambia: un tragico incidente la travolge e la costringe a rimettere in discussione la sua vita. Dopo aver subito le avances sempre più esplicite di Gurcan, la situazione degenera rapidamente conducendo a un tragico incidente. Durante una colluttazione, Sumru spinge Gurcan che, cadendo, batte la testa e muore sul colpo. Scossa dal dramma, Sumru si rifugia nel conforto di Tahsin. L’uomo nota un cambiamento in lei: rinunciando allo sfarzo e alle comodità, Sumru sembra intenzionata a riavvicinarsi alla sua famiglia, cercando una nuova direzione nella sua vita. Nonostante il passato, Nuh le tende la mano. Tahsin resta accanto a lei aiutandola a rimettersi in piedi.

Nella puntata precedente di La notte nel cuore

Nella puntata precedente di La notte nel cuore andata in onda martedì 2 settembre, Melek era convinta di aver ucciso Cihan e, sopraffatta dal senso di colpa, aveva considerato l'idea di togliersi la vita. Tuttavia, ripensandoci, aveva deciso di costituirsi, ma Tahsin era riuscito a fermarla e a convincerla a non confessare ricordandole l'importanza di pensare al suo bambino. Nel frattempo Cihan era stato soccorso e portato in ospedale, dove era stato operato d'urgenza. La situazione si era ulteriormente complicata quando Samet e Hikmet avevano minacciato Enise, portando alla demolizione della sua casa. Sumru, sconvolta dagli eventi, si era trovata a dover affrontare le conseguenze delle azioni di suo marito, mentre Melek veniva infine arrestata.