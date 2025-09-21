Nella puntata 19 de La notte nel cuore, in onda domenica 28 settembre su Canale 5, Cihan tenterà di chiedere perdono a Melek Cakirca, ma la donna sarà irremovibile e romperà ogni legame con lui, decisa a crescere da sola il bambino.
Sevilay e Melek intrappolate in auto sul burrone
Sevilay e Melek si ritrovano in una situazione estremamente pericolosa: intrappolate in un'auto in bilico sul ciglio di un burrone, ogni respiro sembra poter far precipitare il veicolo nel vuoto.
La tensione è alle stelle mentre attendono disperatamente i soccorsi. Nel frattempo, Cihan, col cuore in gola, mantiene il contatto con Hikmet, anch’egli angosciato per il destino delle due donne.
Dopo momenti interminabili, i soccorritori riescono finalmente a salvarle. Entrambe vengono trasportate in ospedale, dove anche Nuh e Cihan si precipitano per assicurarsi che stiano bene.
Melek rompe ogni legame con Cihan
Poco dopo, Melek, rapita da Esat e Hikmet, si reca dalla ginecologa per una visita importante, ma quella che dovrebbe essere una giornata di gioia prende una piega drammatica. Di fronte alle suppliche di Cihan, che cerca un’ultima possibilità per farsi perdonare, Melek resta irremovibile: non vuole più avere nulla a che fare con lui né con la sua famiglia. Con determinazione, afferma che crescerà il bambino insieme al fratello Nuh, senza l’aiuto di nessun altro. Nel frattempo, Hikmet prova inutilmente a convincere Sevilay a tornare a casa, ma lei non sembra intenzionata a fare marcia indietro.
Cihan sulle tracce di Esat e della verità
Deciso a ritrovare Esat, Cihan passa all’azione: blocca tutte le sue risorse economiche, comprese carte e conti bancari. Una mossa che, forse più per fortuna che per strategia, gli consente di individuare il rifugio del ragazzo. Senza esitazioni, manda i suoi uomini per catturarlo. Allo stesso tempo, Cihan continua a indagare sulle proprie origini, in cerca di conferme sul presunto legame di sangue con Tahsin. Tuttavia, Samet si mostra evasivo, evitando ogni domanda sul passato e lasciando intendere che suo padre nascondesse più di un segreto.
Ascolti brillanti per La notte nel cuore
La notte nel cuore è l’ultima delle serie turche ad aver conquistato il pubblico italiano.
Sin dalla messa in onda dei primi episodi, lo scorso maggio, gli ascolti hanno premiato la scelta dei vertici Mediaset di acquistare i diritti della serie.
La puntata numero 17, trasmessa domenica 14 settembre, ha tenuto incollati davanti allo schermo 2.178.000 spettatori pari al 16,8% di share. Anche nelle settimane precedenti la media Auditel si è attestata intorno ai 2 milioni di spettatori.