Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, Esma vivrà una forte delusione d'amore con Esat e, incapace di reggere il dolore, tenterà di togliersi la vita. La giovane verrà trovata priva di sensi da Turkan, dando il via a momenti di grande e drammatica tensione a Villa Sansalan.

Esma si innamora di Esat e sogna il principe azzurro

La povera Esma si innamorerà perdutamente di Esat, al punto da cedere e andare anche a letto con lui. Penserà di aver trovato il principe azzurro, invece Esat resterà il solito ragazzo viziato e sensibile, a cui piacerà divertirsi con tante ragazze.

Esma non baderà a questo suo lato, al punto che gli regalerà una collana con un ciondolo che raffigura metà cuore. L'altra metà la indosserà lei al collo e quel gioiello simboleggerà il loro amore. Esma sarà orgogliosa di quel regalo, anche se Esat continuerà a non comportarsi da perfetto gentiluomo. In ogni modo, lei continuerà a vivere nella sua illusione, fino a quando Turkan farà una scoperta.

La scoperta di Turkan spezza il cuore di Esma

Nella camera di Esat, troverà nel cestino della spazzatura il ciondolo che Esma ha regalato a Esat. Turkan prenderà le cose troppo alla leggera, prendendo anche in giro Esma, non pensando che, invece, la ferirà nel profondo.

Esma vivrà in maniera molto passionale tutte quelle delusioni d'amore e sarà molto fragile, al punto che penserà che l'unica soluzione sia farla finita.

Questa delusione d'amore per lei sarà troppo difficile da sopportare.

Nuovi guai a Villa Sansalan con gli ufficiali giudiziari

Mentre Esma si crogiolerà nel suo dolore, a Villa Sansalan si consumerà un altro dramma. Samet riceverà la visita degli ufficiali giudiziari, che intimeranno a lui e la sua famiglia di lasciare casa: la villa è diventata di proprietà di Tahsin. Samet e Hikmet cercheranno di affrontare la situazione nel migliore dei modi e chiederanno a Turkan di chiamare le altre domestiche.

Il dramma si consuma: Esma trovata priva di sensi

Tuttavia, quando la ragazza entrerà nella stanza di Esma, si troverà davanti agli occhi una scena tragica e sconvolgente: Esma sarà riversa a terra priva di sensi e sopra il letto ci saranno tante boccette di medicina vuote.

Sarà chiaro che la ragazza ha tentato di farla finita.

Turkan inizierà a urlare per attirare l'attenzione degli abitanti della villa. Nella stanza arriveranno tutti, Canan, Samet, Hikmet, Nihayet e tutti si allerteranno per chiamare un'ambulanza, anche perché la ragazza rischia di morire. Nessuno, però, si accorgerà che Esma ha lasciato una lettera d'addio: la vedrà solo Nihayet, che cercherà di custodirla per preservare la giovane.