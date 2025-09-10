Esma confiderà a Cihan il motivo per cui voleva togliersi la vita nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Sono incinta di Esat".

Le anticipazioni rivelano che Esma racconterà a Cihan che Esat le ha imposto di abortire, nonostante in precedenza l’avesse illusa con la promessa di matrimonio. Per Cihan non ci saranno dubbi: "Esat deve sposarti".

Esma proverà a farla finita dopo la delusione di Esat

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Esma tenterà di togliersi la vita con dei farmaci. Tutto avrà inizio quando Turkan scoprirà la storia d'amore tra la sua collega ed Esat e spezzerà il cuore a Esma.

La domestica riferirà alla ragazza che Esat ha buttato nel cestino il ciondolo che lei gli aveva donato con tanto amore. Per Esma sarà un duro colpo, ma non sarà solo questo a farle compiere il gesto disperato: si accorgerà di essere incinta e darà la notizia a Esat, certa che lui l'avrebbe sposata come le aveva promesso. La reazione del ragazzo, tuttavia, sarà furiosa e tutto questo farà vivere un incubo a Esma. Esat imporrà alla ragazza di abortire al più presto, assumendosi le spese di tutto. La vergogna e la tristezza prenderanno il sopravvento ed Esma non reggerà a tanto dolore: preferirà chiudersi nella sua stanza e assumere un'ingente quantità di farmaci, dopo aver scritto una lettera di addio.

A trovare la ragazza priva di sensi saranno Turkan e Nihayet, che la porteranno immediatamente in ospedale, dove sarà sottoposta a lavanda gastrica. La lettera di addio verrà notata da Nihayet, che la leggerà e la conserverà senza parlarne con nessuno. La donna condividerà solo con Cihan questo segreto, sperando che lui possa aiutarla.

La vendetta del piccolo Mesut

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan andrà nella camera di Esma e le chiederà il motivo del suo gesto. La ragazza esiterà, ma alla fine ammetterà in lacrime: "Sono incinta". Esma continuerà a raccontare che la reazione di Esat è stata terribile e le ha imposto di abortire e per Cihan sarà un colpo al cuore. "Esat deve sposarti", dirà senza lasciare spazio ad altre possibilità.

Cihan prometterà a Esma tutto il sostegno di cui avrà bisogno e le farà capire che è dalla sua parte. Nel frattempo, Esat, ignaro di tutto, si troverà in un bar a bere in compagnia di un'altra ragazza. All'improvviso, arriverà Mesut, il fratellino di Esma, che gli darà una spinta e lo spingerà facendolo cadere dalle scale. Nonostante si tratti di un bambino, per Esat sarà facile perdere l'equilibrio a causa dell'alcol bevuto. Le sue condizioni appariranno gravi e sarà portato allo stesso ospedale in cui è ricoverata anche Esma.

La storia tra Esma ed Esat è appena iniziata

Nelle puntate in onda in Italia, Esma ha capito che Esat ha un debole per lei. Ha iniziato a vestirsi diversamente e ha sciolto i suoi capelli, guadagnandosi i complimenti di tutta famiglia, ma in particolare del ragazzo di cui si sta innamorando.

Esat si è avvicinato sempre di più a Esma, fino a guadagnare la sua fiducia. Tra i due c'è stata una notte di passione che ha dato inizio a una relazione ed Esat ha giurato amore a Esma, oltre a dirle che presto l'avrebbe sposata.