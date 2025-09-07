Esma tenterà di togliersi la vita con dei farmaci nelle prossime puntate de La notte nel cuore e finirà in ospedale in gravi condizioni.

Le anticipazioni rivelano che, a spingere la ragazza nella disperazione, sarà l'aver scoperto che Esat ha buttato il ciondolo che lei gli aveva donato. Esma si sentirà tradita e ingannata dal ragazzo che aveva giurato di amarla e di volerla sposare. Nihayet e Canan troveranno Esma priva di sensi e chiameranno subito i soccorsi.

La grande delusione per Esma

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che, prest,o Esma si lascerà andare alla passione con Esat.

Dopo diversi sguardi, il fratello di Cihan si farà avanti e conquisterà il cuore della ragazza. Lui le giurerà di amarla e Esma inizierà a pensare seriamente ad avere un futuro con lui. Esat, infatti, dirà alla cameriera che è importante per lui e che vuole sposarla. I due staranno molto attenti a non far scoprire la loro relazione, ma presto Nihayet si accorgerà del legame e metterà in guardia Esma. La madre di Sumru aprirà il suo cuore alla ragazza e, per farle capire che non deve fidarsi di suo nipote, le racconterà una storia. Nihayet parlerà ad Esma di una ragazza di sua conoscenza che si era innamorata del suo capo. La donna spiegherà che la storia non ha avuto un lieto fine, perché la ragazza è rimasta incinta e il suo capo l'ha liquidata ridendo di lei.

Nihayet, in realtà, racconterà la sua triste storia, ma non dirà ad Esma di essere lei la protagonista di questa spiacevole vicenda. La cameriera ascolterà il racconto sofferto dell'anziana signora, ma non darà molto peso a tutto: "Esat è diverso, lui mi ama davvero", si affretterà a dire. La relazione con il giovane Sansalan andrà avanti ed Esma regalerà al suo amato un ciondolo con un cuore spezzato. Esat sembrerà apprezzare molto questo dono e aiuterà la ragazza ad indossare l'altra metà del cuore.

Nihayet e Canan preoccupate per Esma

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat sarà molto affettuoso con Esma, ma, quando si troveranno in pubblico, la tratterà con sufficienza. La ragazza penserà semplicemente che il suo amato non sia ancora pronto ad affrontare la sua famiglia e continuerà a sognare.

A farla tornare con i piedi per terra ci penserà Turkan, la sua collega. Quest'ultima, pulendo la stanza di Esat, troverà il ciondolo nella spazzatura e capirà subito che si tratta di un regalo di Esma, visto che lei indossa con orgoglio l'altra metà. Senza pensare alle conseguenze, Turkan dirà a Esma che Esat l'ha solo presa in giro e le spezzerà il cuore mostrandole il ciondolo trovato nella spazzatura. La delusione e la vergogna tormenteranno Esma che tenterà di togliersi la vita. La ragazza assumerà un'ingente quantità di farmaci e, a trovarla priva di sensi, saranno Nihayet e Canan che chiameranno l'ambulanza e la seguiranno in ospedale. La dottoressa spiegherà che Esma ha rischiato di morire e, se l'ambulanza fosse arrivata poco tempo dopo, per lei non ci sarebbe stato più niente da fare.

La crisi della famiglia Sansalan e la frustrazione di Esat

Nelle puntate in onda in Italia, Esma e Esat non si sono ancora avvicinati, ma manca poco al primo bacio. Per il momento, lui si limita a guardarla e a fare degli apprezzamenti, ma lei è molto timida. La ragazza, inoltre, conosce la poca serietà del fratello di Cihan in fatto di donne e quindi ha molta paura. Esma, tuttavia, è molto attratta da Esat e in cuor suo sogna che lui si faccia avanti. La famiglia Sansalan sta vivendo un momento molto critico: i problemi economici hanno portato Samet a fidarsi di Tahsin che ha offerto liquidità. Sumru è stata cacciata di casa e suo marito non fa altro che screditarla per fare terra bruciata intorno a lei. Esat cerca di guadagnarsi un posto negli affari di famiglia, ma suo padre preferisce dare più fiducia a suo fratello Cihan.