Il ritorno del padre di Nuh e Melek rimetterà tutto in discussione nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Io non ho mai abusato di Sumru", dichiarerà, offrendo una versione completamente diversa dei fatti del passato.

Le anticipazioni rivelano che Halil incontrerà Hikmet con un solo obiettivo: vendicarsi di Sumru. L'uomo spiegherà che lei lo lasciò appena entrato in carcere, senza dirgli di essere incinta e senza dargli una motivazione. Halil ammetterà di essere stato un pessimo padre, ma negherà con forza ogni violenza nei confronti di Sumru.

Melek rivedrà suo padre dopo molti anni e lo caccerà in malo modo dal suo studio. Lui, però, resterà deciso a riconciliarsi con i suoi figli.

Melek faccia a faccia con suo padre

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Cihan sposerà Melek, ma alla cerimonia non ci sarà Hikmet. La zia resterà da sola alla villa e si preparerà un panino in attesa di un ospite molto speciale. Alla porta della signora busserà Halil, il padre di Nuh e Melek che uscito dal carcere cercherà vendetta contro Sumru. Hikmet farà accomodare Halil, che si presenterà con un mazzo di fiori e la stupirà per la sua galanteria. I due si rivedranno a pranzo in un posto scelto dall'uomo e avranno modo di conoscersi meglio.

Halil non nasconderà a Hikmet di essere molto attratto da lei, ma la donna sarà piuttosto evasiva e si concentrerà di più sul loro obiettivo comune: la vendetta contro Sumru. A frenare Hikmet sarà anche il pensiero che Halil abbia abusato di sua cognata e non riuscirà a fidarsi completamente di lui nonostante la sua gentilezza. Pochi giorni dopo, avrà inizio la prima mossa di Halil, che si recherà alla clinica di Melek per fare una sorpresa a sua figlia. L'accoglienza sarà pessima: accuserà il padre di aver abbandonato lei e Nuh per divertirsi con le donne e gli amici quando non era in carcere. "Non ci hai mandato un centesimo, nostra nonna si è spezzata la schiena", urlerà Melek mandandolo via in malo modo.

Chi ha mentito, Sumru o Halil?

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore ci sarà un grande ingresso che rimetterà tutto in discussione: il padre di Nuh e Melek. Dopo aver tentato di riconciliarsi con sua figlia, Halil rivedrà Hikmet per confidarsi con lei. La donna non potrà fare a meno di ricordare a Halil che, oltre ad abbandonare i loro figli, ha abusato della loro madre e non potrebbe aspettarsi un'accoglienza diversa. A quel punto, Halil sembrerà non avere idea di quello che ha appena detto Hikmet. L'uomo racconterà la sua versione dei fatti, che sarà completamente diversa da quella di Sumru. Spiegherà che lui amava molto la donna e, quando è finito in carcere, lei è andata a parlargli solo per interrompere la loro relazione e lasciarlo nella disperazione di aver perso la donna che amava.

Halil dirà che non sapeva che in quel momento Sumru era incinta e appena lo ha saputo è andato a cercarla, ma nessuno sapeva dove fosse. L'uomo ammetterà di essere stato un pessimo padre per Nuh e Melek e di aver preferito il divertimento a loro. Hikmet crederà a questa versione, che combacerà perfettamente con il suo modo di vedere le cose: "Sumru è venuta in Cappadocia e ha trovato l'uomo più ricco del posto, Samet". La donna proseguirà con la sua ricostruzione dei fatti: "La moglie di mio fratello era malata di cancro e lei si è introdotta in casa nostra come babysitter per poi prendere il posto della signora". Hikmet ricorderà a Halil che, quando Nuh e Melek si sono presentati a Sumru, lei ha negato di essere la loro madre e ha offerto dei soldi per andare via.

Ma perché inventarsi un fatto così grave come una violenza? Secondo Hikmet, Sumru avrebbe detto questa bugia per giustificare l'abbandono dei bambini e dedicarsi liberamente alla scalata sociale a cui aspirava. Chi ha detto la verità? Entrambi i ragionamenti sembrano plausibili, ma è facile pensare che Sumru sia sincera, vista la spietatezza di Hikmet. L'apparenza, tuttavia, potrebbe ingannare.

Nuh e Melek non hanno più dubbi sulla loro mamma

Nelle puntate in onda in Italia, Sumru ha aperto il suo cuore a Tahsin e ha accettato la sua corte. I due condividono un passato molto doloroso: lei è stata abusata dal padre di Nuh e Melek, mentre Tahsin è il frutto di una violenza fatta a sua madre dal padre di Samet.

Per entrambi, adesso, l'amicizia sta lasciando spazio a qualcosa di più importante anche se Sumru è ancora una donna sposata e sta aspettando il divorzio. In un primo momento, Nuh non aveva creduto al doloroso racconto di sua madre, ma poi l'ha sentita parlare con Tahsin e si è convinto della sua sincerità. Il ragazzo ha perdonato Sumru per averlo abbandonato e l'ha abbracciata con affetto.