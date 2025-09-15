La trama del nuovo appuntamento de La notte nel cuore in programma domenica 21 settembre in prima serata su Canale 5 racconta che Nihayet soccorrerà Melek quando verrà rapita da Esat e Hikmet. L'anziana donna spingerà Bunyamin a liberare sua nipote dopo essere stata portata contro la propria volontà a villa Sansalan.

Nihayet libera Melek rapita da Esat e Hikmet

Sevilay verrà portata da Nuh alla villa di Tahsin dove avrà un incontro chiarificatore con Melek. In questa occasione, le due ragazze legheranno profondamente. Sevilay si recherà dall'avvocato e poi nella casa di montagna con Nuh.

Nel frattempo, Hikmet ed Esat irromperanno con un commando armato alla villa con l'intenzione di riprendersi Sevilay ma non trovandola rapiranno Melek. Bunyamin, messo sotto pressione da Nihayet, libererà la ragazza. L'anziana donna porgerà le scuse alla nipote per essersi intromessa nei suoi rapporti con Sumru prima di riportarla alla tenuta di Tahsin.

Tahsin confida a Sumru di essere il fratellastro di Samet

Stando agli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Nuh e Tahsin correranno armati a villa Sansalan, intenzionati a riprendersi Melek. In questa occasione, l'imprenditore farà una rivelazione su Samet e Hikmet quando dirà che è il loro fratellastro. Una volta tornato alla tenuta, Tahsin svelerà anche a Sumru la sua vera identità.

L'uomo, inoltre, le confiderà di provare dei sentimenti per lei.

Bunyamin, invece, accuserà gli uomini di Samet ed Esat di essersi fatti sfuggire Melek, che nel frattempo cenerà insieme a Nuh e Sevilay alla villa di Tahsin. In questa occasione, la giovane racconterà che Nihayet l'ha salvata e Sevilay confermerà la gentilezza della donna. Il giorno seguente, la sorella di Nuh si preparerà per una visita ginecologica accompagnata dalla moglie di Cihan.

Melek ha tentato un avvicinamento con Cihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Sumru ha convocato una conferenza stampa dove ha rivelato che Hikmet ha organizzato un complotto contro di lei. La donna ha inoltre mostrato ai giornalisti un test del Dna che certifica che Samet è il padre di Harika.

Allo stesso tempo, il signor Sansalan ha messo in vendita l'hotel e alla riunione del consiglio si è scoperto che le azioni appartenute a Sumru sono state trasferite a Hikmet.

Cihan, intanto, ha tentato un riavvicinamento con Melek ma lei gli ha ribadito che ha sbagliato a dargli fiducia, chiedendogli di dimenticarsi del bambino. La notte seguente, l'uomo ha capito che ha sbagliato a lasciarla andare via.