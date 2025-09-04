Cambio programmazione per La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera è confermato per tutta la stagione autunnale in prima visione assoluta, ma con una durata che sarà leggermente diversa.

Complici anche i raddoppi che Mediaset ha deciso di testare tra martedì e domenica, le nuove puntate saranno leggermente più brevi e chiuderanno prima della mezzanotte.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore nel prime time di Canale 5

Tra i titoli lanciati da Mediaset nel corso di questa stagione autunnale spicca La notte nel cuore, che nel corso delle varie settimane di programmazione ha saputo registrare ascolti in costante crescita fino a toccare la soglia del 18% di share.

La serie turca ha dimostrato di aver conquistato il pubblico italiano, tanto che Mediaset ha deciso di puntare sui raddoppi della serie per il mese di settembre.

Martedì 9 settembre, alle 21:40, è dunque in programma una nuova puntata della serie turca, un appuntamento che si aggiungerà a quello già confermato per domenica 14 settembre.

Fascia serale di Canale 5, Mediaset riduce la durata de La notte nel cuore

A differenza delle altre puntate che sono state trasmesse nel corso delle ultime settimane, questa volta l'appuntamento con La notte nel cuore andrà in onda eccezionalmente in versione ridotta.

Le nuove puntate, infatti, andranno in onda dalle 21:40 alle 23:45 circa: una riduzione di circa 15 minuti rispetto al solito, così da non sprecare troppi episodi assieme ed evitare di arrivare al gran finale troppo presto.

Per la fascia serale Mediaset continuerà in parallelo a puntare anche su Tradimento, che al venerdì sera viaggia su una media del 16,50%.

Per la soap Io sono Farah si aprirebbero le porte della fascia serale

Una volta giunte al termine queste due serie, però, Mediaset andrebbe a riportare in auge un altro titolo sperimentato questa estate e poi messo da parte per evitare di sprecarlo in un periodo dell'anno in cui si sarebbe assistito ad un sostanziale calo della platea televisiva.

Trattasi di Io sono Farah, la soap che ha segnato il ritorno in video di Demet Ozdemir dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo italiano.

La soap, che ha registrato subito ascolti eccellenti arrivando a toccare la soglia del 24% di share, dovrebbe essere riproposta in prime time, avendo tutte le carte in regola per riuscire a toccare anche la soglia dei due milioni e mezzo di telespettatori.