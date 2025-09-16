Cancellata la puntata del martedì sera de La notte nel cuore, la soap turca di Canale 5 che in questi mesi di programmazione estiva ha sempre ottenuto ascolti soddisfacenti in prima serata.
Dopo il successo delle ultime settimane, Mediaset aveva deciso di puntare su un doppio appuntamento settimanale, mandandola in onda anche il martedì.
Dal 16 settembre, e per le settimane successive, la soap è stata rimossa dal palinsesto del martedì per lasciare spazio al ritorno di Io Canto Family, condotto da Michelle Hunziker.
Cancellata la puntata de La notte nel cuore del martedì sera su Canale 5
Il palinsesto serale di Canale 5 subirà delle nuove modifiche da martedì 16 settembre, giorno in cui in prime time ci sarà il debutto di Io Canto Family.
Il talent spettacolo tornerà in onda con una nuova edizione, in parte rinnovata, che potrà contare sulla presenza di Noemi, Sal Da Vinci e Patty Pravo nelle vesti di coach-giurati.
Il talent show prenderà il posto de La notte nel cuore, che, nel corso delle ultime due settimane, aveva goduto di raddoppi settimanali andando in onda anche di martedì sera oltre alla domenica, riuscendo a mantenere intatta la sua media di spettatori.
La soap turca La notte nel cuore non avrà più raddoppi in prime time
A partire da questa settimana, la messa in onda della soap tornerà alla sua collocazione originaria.
I nuovi episodi saranno trasmessi regolarmente di domenica sera, dal 21 settembre, in onda dalle 21:40 alle 00:05, per poi lasciare spazio all'appuntamento con Pressing.
Per la stagione autunnale, per il momento, non sono previsti ulteriori raddoppi o appuntamenti speciali con la serie turca nella fascia serale di Canale 5.
Mediaset registra ottimi ascolti con La notte nel cuore in prima serata
Al momento, La notte nel cuore è uno dei programmi più visti del prime time di Canale 5 insieme a Tradimento.
Anche domenica 14 settembre, la serie turca ha sfiorato la soglia dei 2,3 milioni di spettatori, arrivando quasi al 17% di share contro il 16% registrato dalla fiction Imma Tataranni con Vanessa Scalera e Alessio Lapice ritrasmessa su Rai 1.
Ottimi ascolti al venerdì sera anche per Tradimento, che, dopo la lunga pausa estiva, ha ritrovato subito il suo pubblico toccando punte di 2,6 milioni di spettatori, al punto da dare filo da torcere all'appuntamento con i Tim Music Awards trasmessi su Rai 1, che si sono fermati a una media di 2,2 milioni con il 18% di share.