Gli spoiler degli episodi de La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Samet avrà bisogno di un trapianto di rene dopo un grave incidente stradale in cui rimarrà coinvolto. L'uomo chiederà ai medici di sottoporre anche Bunyamin agli esami di compatibilità, poiché è suo figlio segreto.

Samet ricoverato in ospedale dopo un incidente

Samet avrà un incidente stradale mentre starà pedinando Sumru, che riuscirà a scappare prendendo una scorciatoia. L'uomo finirà con la sua auto contro un camion, perdendo i sensi. Verrà ritrovato da Nuh e Tahsin, che lo porteranno immediatamente in ospedale, dove sarà sottoposto a una delicata operazione.

Tutta la famiglia correrà al suo capezzale e Samet sarà in coma a causa delle gravi ferite riportate. Le condizioni si riveleranno disperate: perderà un rene e l’altro smetterà di funzionare. Il medico chiederà ai famigliari di sottoporsi a delle analisi mediche per cercare un donatore compatibile.

Bunyamin è il figlio segreto di Samet

Samet riaprirà gli occhi, chiedendo di poter incontrare Cihan. Si sforzerà di sorridere per tranquillizzare i familiari, molto in ansia per lui. Il medico dirà a Samet che necessita di un trapianto di rene, costringendolo a rivelare un segreto rimasto nascosto. Infatti, chiederà di sottoporre anche Bunyamin alle analisi poiché è suo figlio. La conversazione sarà udita da Nihayet, che rimarrà sconvolta.

Vorrà raccontare alla famiglia quanto scoperto ma poi cambierà idea, facendo finta di niente.

Sumru si è recata in ospedale dopo aver appreso della sparatoria in cui è rimasto vittima Cihan

Negli appuntamenti de La notte nel cuore andati in onda a settembre su Canale 5, Tahsin ha cercato di tranquillizzare Nuh, ansioso da quando sua sorella è finita in carcere. Cihan è stato sottoposto a una delicata operazione per rimuovere i tre proiettili sparati da Melek. Sumru si è precipitata dal figliastro, nonostante la famiglia non avesse nessuna intenzione di incontrarla. È apparsa furiosa contro Samet, che ha distrutto la casa di Zehra pur di farle del male.

Nihayet, intanto, ha scoperto che Canan è in contatto con Tahsin e che è la talpa che lo aiuta contro la famiglia Sansalan.

Esat si è recato nel negozio di tappeti, dove ha accusato Sumru di essere in combutta con Nuh e Tahsin. Furioso, ha distrutto tutti gli oggetti presenti all’interno, mandando in frantumi tutto.